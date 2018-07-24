Для апелляционных жалоб появятся отдельные суды

С 1 октября 2019 года в России могут появиться отдельные апелляционные и кассационные суды. Это даст возможность не рассматривать жалобы граждан в том же регионе и тем более в том же суде, где они судились в первой инстанции.

Соответствующий законопроект разработал и внёс на рассмотрение Госдумы Верховный суд РФ. Депутаты приняли инициативу в трёх чтениях, а 24 июля её планирует рассмотреть на пленарном заседании Совет Федерации

Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерове, Владивостоке и Новосибирске. В документе сказано, что кассационные суды расположатся в Саратове

На то, чтобы установить председателей всех новых судов, дадут две недели — до 15 октября 2019 года. А их предельный возраст должен будет составить 76 лет.

Есть и важные нюансы. Например, если на день вступления в силу нового закона председатели судов и их заместители уже пребывали в должности два или более раз подряд, то переназначить их можно будет не более одного раза. При этом нормы не распространятся на председателей и зампредов Верховного суда и Конституционного судов.