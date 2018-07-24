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Для апелляционных жалоб появятся отдельные суды
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Для апелляционных жалоб появятся отдельные суды 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
С 1 октября 2019 года в России могут появиться отдельные апелляционные и кассационные суды. Это даст возможность не рассматривать жалобы граждан в том же регионе и тем более в том же суде, где они судились в первой инстанции.
Соответствующий законопроект разработал и внёс на рассмотрение Госдумы Верховный суд РФ. Депутаты приняли инициативу в трёх чтениях, а 24 июля её планирует рассмотреть на пленарном заседании Совет Федерации.
В документе сказано, что кассационные суды расположатся в Саратове, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерове, Владивостоке и Новосибирске.
Апелляционные суды запланировали расположить в Калуге, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Новосибирске и городском округе Власиха Московской области.
На то, чтобы установить председателей всех новых судов, дадут две недели — до 15 октября 2019 года. А их предельный возраст должен будет составить 76 лет.
Есть и важные нюансы. Например, если на день вступления в силу нового закона председатели судов и их заместители уже пребывали в должности два или более раз подряд, то переназначить их можно будет не более одного раза. При этом нормы не распространятся на председателей и зампредов Верховного суда и Конституционного судов.
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