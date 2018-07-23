Ещё
Московский блогер Илья Варламов летит в Красноярск на прогулку с мэром
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

Московский блогер Илья Варламов летит в Красноярск на прогулку с мэром 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Известный столичный блогер Илья Варламов летит в Красноярск, чтобы встретиться с главой города Сергеем Ереминым и пройтись по столице края, оценить его инфраструктуру, комфорт и благоустройство.
Два месяца назад блогер на своей страничке в соцсетях анонсировал новый проект «Прогулка с мэром». При этом назвал особые условия: маршрут не согласовывается, без подготовки и показухи. Два места для прогулки выбираются с помощью компьютера. Пользоваться автомобилем нельзя, только ноги, велосипед, общественный транспорт, самокат.
Одним из первых на проект откликнулся красноярский мэр и согласился на такую прогулку. И вот блогер сообщил, что вылетает в Красноярск. В мэрии его ждут завтра, 24 июля. Маршрут прогулки не раскрывают.
АиФ Красноярск: последние новости
Сотрудникам Красноярского краевого Следкома представили нового руководителя В Красноярске проходит конкурс «Самый благоустроенный район города - 2018» В Красноярском крае продолжает снижаться активность клещей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам129
Украина приготовилась перехватывать российские корабли96
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России64
Корабли НАТО зашли в Одессу95
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение