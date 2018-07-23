Московский блогер Илья Варламов летит в Красноярск на прогулку с мэром

Два месяца назад блогер на своей страничке в соцсетях анонсировал новый проект «Прогулка с мэром». При этом назвал особые условия: маршрут не согласовывается, без подготовки и показухи. Два места для прогулки выбираются с помощью компьютера. Пользоваться автомобилем нельзя, только ноги, велосипед, общественный транспорт, самокат.

Одним из первых на проект откликнулся красноярский мэр и согласился на такую прогулку. И вот блогер сообщил, что вылетает в Красноярск. В мэрии его ждут завтра, 24 июля. Маршрут прогулки не раскрывают.