Илья Варламов назвал «Санкт-Петербург Арену» одним из самых некрасивых стадионов ЧМ

Блогер Илья Варламов рассказал в интервью Sports.ru , что считает стадион «Санкт-Петербург» одним из самых некрасивых на прошедшем ЧМ.

Варламов отметил, что с точки зрения архитектуры петербургская арена «опоздала лет на 50». «Во-первых, архитектура должна быть чистой. Смотришь — не должно быть ничего случайного. Что изменится, если мы у стадиона уберем колонны? Он станет лучше? На мой взгляд, да. Если мы уберем окошки? Еще лучше. В нем слишком много различных элементов, которые между собой никак не согласованы. Потом сам символизм, что сделаем в виде летающей тарелки — это такой прием, как дом-гриб, дом-ботинок», — пояснил блогер, сравнив стадион с книгой Дарьи Донцовой — площадка такая же «слабая» и «не вызывает никаких эмоций».

Лучшим стадионом, который принимал матчи мундиаля, по мнению Варламова, явялется арена в Екатеринбурге . Ему также понравились площадки в Ростове, Калининграде и московский стадион «Лужники».

Илья Варламов известен своей жесткой критикой облика городов не только в России , но и по всему миру. Блогер путешествует по странам и выкладывает свои наблюдения в блоге. Ранее он назвал «главным позором Петербурга » двери домов в центре, которые, по его мнению, уродуют облик города.

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