Ещё
Блогер Варламов раскритиковал Тюмень
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Блогер Варламов раскритиковал Тюмень 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Санкт-Петербург.ру
Блогер Илья Варламов впервые побывал в Тюмене. Он уже успел найти минусы города, которыми поделился в социальной сети Instagram. Об этом сообщил сайт URA.RU.
Едва прилетев в город, парень начал делиться своими впечатлениями с подписчиками. «Я в Тюмени! Говорят, лучший город Земли. Очень дорого, богато, чисто», — написал в посте Варламов. После чего задался вопросом: «Единственное, пока не могу понять, почему они забыли пригласить архитекторов и дизайнеров, когда приводили город в порядок?»
Интернет-пользователи оставляют свои отзывы о городе и советуют блогеру, какие места стоит посетить в первую очередь. «Посмотри круглую баню на ул. Ленина. Уникальное здание эпохи конструктивизма. Единственное в Тюмени», «Проблема для меня — почти нет хороших крупных парков и отсутствие какого-то узнаваемого, выдержанного стиля», «Очень люблю Тюмень! Набережная, улицы, лес, воздух! И качество жизни там хорошее», — написали под постом.
360tv.ru: последние новости
Пожар начался на Лысой горе в Сочи Посол Сербии в России посчитал некорректным сравнение Крыма и Косово Григорий Лепс станцевал лезгинку в аэропорту Баку
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфуз на саммите БРИКС и другие события дня15
Умер Игорь Беляев
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу152
Поклонская отреагировала на срыв заседания своей комиссии145
США поставили Турции серьезный ультиматум101
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение