Блогер Варламов раскритиковал Тюмень

Блогер Илья Варламов впервые побывал в Тюмене. Он уже успел найти минусы города, которыми поделился в социальной сети Instagram. Об этом сообщил сайт URA.RU.

Едва прилетев в город, парень начал делиться своими впечатлениями с подписчиками. «Я в Тюмени ! Говорят, лучший город Земли. Очень дорого, богато, чисто», — написал в посте Варламов. После чего задался вопросом: «Единственное, пока не могу понять, почему они забыли пригласить архитекторов и дизайнеров, когда приводили город в порядок?»

Интернет-пользователи оставляют свои отзывы о городе и советуют блогеру, какие места стоит посетить в первую очередь. «Посмотри круглую баню на ул. Ленина. Уникальное здание эпохи конструктивизма. Единственное в Тюмени», «Проблема для меня — почти нет хороших крупных парков и отсутствие какого-то узнаваемого, выдержанного стиля», «Очень люблю Тюмень! Набережная, улицы, лес, воздух! И качество жизни там хорошее», — написали под постом.