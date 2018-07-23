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Вторая смена «Экодемии» завершилась в заповеднике «Столбы»
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Вторая смена «Экодемии» завершилась в заповеднике «Столбы» 

РИА Новости 2 часа назад
За пять дней добровольцы благоустроили туристический район заповедника: покрасили около 2 километров отбойников вдоль Лалетинской дороги, продолжили чистку ливневой канавы, собрали мусор в Центральном и Такмаковском районах. Помимо этого на восточном входе было прочищено русло ручья Моховой, собраны остатки металлолома, а на «Тропе спортсмена» для удобства и безопасности посетителей оборудованы деревянные настилы.
Со стороны фанпарка «Бобровый лог» волонтеры отремонтировали лестницы смотровой площадки, покрасили перила; в научно-познавательном комплексе «Нарым» покрасили экскурсионный павильон, огородили муравейники и сложили в специально отведенные места дрова для предстоящего отопительного сезона.
Для добровольцев также была предусмотрена насыщенная просветительская и культурная программа, в которую вошли презентации о работе отделов заповедника, практические занятия с сотрудниками МЧС по оказанию первой медицинской помощи и занимательные экологические игры.
"За время работы в лагере, надеюсь, нам удалось внести посильный вклад в развитие и улучшение такого удивительного места, как заповедник «Столбы». Особенно понравился творческий вечер, искренне делились своими впечатлениями. Еще в памяти останутся посиделки у костра с песнями под гитару. Для меня «Экодемия» внесла и оставила в душе дольку теплоты и приятных впечатлений", — поделился участник смены Михаил Ярцев.
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