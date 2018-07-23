В сотнях домах Ростова всю неделю будут отключать свет

В сотнях домах на территории Ростова-на-Дону на предстоящей неделе временно будут отключать электричество. Как пояснили в компании «Донэнерго», работы будут связаны с исключением в будущем аварийных ситуаций. В частности сегодня, в понедельник, 23 июля, не смогут включить электроприборы с 9 до 13 часов жители домов по следующим адресам: улица Амбулаторная 53-115, 153; переулок Булановский 1-31, 2-54; улица Демьяна Бедного 1-29, 2-30; переулок Декабристов 1-17; переулок Луначарского 6-8; переулок Маратовский 1-5, 2-10; переулок Новосибирский 1-19, 2-26; переулок Деревянко 1-27, 2-44; улица Подгорная 1-57, 2-58; переулок Саперный Спуск 1-49, 2-52; переулок Марийский 1-21, 2-30; переулок Пинский 1-13, 2-16; улица Портовая 87-207, 106-164; переулок Шефский Спуск 1-61, 2-58, переулок Осовиахимовский 1-7, 2-8; переулок Поповского 1-25, 2-34; переулок Рабочий 1-13; 2-14; переулок Самошкина 1-29, 10-38; улица Гастелло 1-19, 2-18; переулок Гудермесский 2-16, 3-7; улица Днепростроевская 7-33; переулок Глиссерный 1-53, 2-52; переулок ОГПУ 1-13; переулок Народный 1-3, 6-8. Также сегодня, но уже до пяти часов вечера будут обесточены дома по нижеприведенным адресам: улица Нижегородская 43-49А, Б, В, Г, 34-112, улица Андрея Сладкова 29-35, 70, 82-90; улица Достоевского 1-7, 2-12;улица Калинина 59, 63-65, 74-78; улица Крайняя 21-69, 26-74; улица Осипенко 16-62; переулок Квартальный 1-9, 2-10; улица 5-я Кольцевая 2; 6-я Кольцевая 9; переулок Кузбасский 1-7, 2-8; улица Профсоюзная 91-119, 119/1, 119/3, 121/1, 121/3, 216-288; улица Разина 2-54; переулок Силикатный 1-25, 2-8; улица Ясная 33; переулок Весёлый 7-9, 2-16; улица Минераловодская 146, 146А, 143, 144, 145А, 163-165; улица Некрасовская 1-73, 4-74; улица Писательская 1-5, 2-8; улица Скачкова 1-49, 2-30; улица Гусева 124/10, 124-132, 128А, 132/7, 136; улица Дальневосточная 1-77, 2-74; переулок Олимпийский 13-15, 16-56; переулок Чухновский 20-22, улица Собино 2-78, 3-79, улица Искусственная 72-98, 47-69; улица 3-я линия 56-86, 69-111; улица 5-я линия 56-94, 55-101; улица 1-я линия 68-72, 77-89, ДНТ «Восход». Завтра, 24 июля, во вторник, без света с 6 до 20 часов останутся пос. Кумженский; С/Т «Рыбник»; С/Т «Бытовик»; СНТ «Донстрой», а с 9 до 17 часов — проспект 40 Лет Победы 37/1, 27Б, 13/5, 37Д, 37Е, 37Г, улица Школьная 18-28, 17-29; переулок Клавишный 5-13, 20-26; улица Горсоветская 70-88, улица Пушкинская 93-107, 115, 117; переулок Газетный 72-78, 79-87, улица Шоссейная 51-172. В среду, 25 июля, с 9 утра и до обеденного перерыва будут обесточены дома, которые имеют следующие адреса: улица Пушкинская 169, 134, 169/163, 171, 173-176; улица Максима Горького 166-174; переулок Университетский 115. В эту же дату на все рабочее время придется запастись аккумуляторами или терпением тем, кто будет находиться в домах по следующим адресам: переулок Уральский 104-130,95-103; переулок Ухтомский 71-135, 80-136; улица Украинская 71-81, 56-58, проспект 40 лет Победы 53Б, 53В, 53Д, 53Е; проспект 40 лет Победы 55А, 55Б, 55В, 55Г, 55Д, 55Е, проспект Михаила Нагибина 19, улица Рябышева 38-58, 43-83; улица 36-я линия 23-39, 30-56; улица 38-я линия 18-70, 29-89; улица Тюхряева 53-67, 56-62. Помимо этого в четверг, 26 июля, света не будет в следующих домах: переулок Глиссерный 1-53, 2-52; улица Красногорская 44-58, 35-57, проспект Михаила Нагибина 19, переулок Танаисский 1-7, 2-6; переулок Тузлов 1-7, 2-8; улица Пушкинская 169, 134, 169/163, 171, 173-176; улица Максима Горького 166-174; переулок Университетский 115, улица Белорусская 189-221; переулок Мезенский 2-28, 39-87; улица Белорусская 182-194, 203-215; улица Славинская 65-79; переулок Охотский 40-82, 39-81; переулок Сахалинский 40-84; 45-89; переулок 2-й Сахалинский 4-24, 1-23; переулок 3-й Сахалинский 2-20, 1-17; 4-й Сахалинский 2-16, 1-13; переулок Сахалинский 1-39, 2-38; переулок Покровский 1-11, 2-8; переулок Чертковский; переулок Самбекский; улица Татарская 70-112, 71-119; переулок Синегорский.

И наконец в пятницу, 27 июля, потерпеть без подачи электроэнергии придется жителям домов по адресам: бульвар Джордано Бруно; улица Гершеля; улица Вселенная 1-23, 2-36; улица Галактическая 1-25, 2-30; улица Венеры 6/7; проспект Шолохова 158-190; переулок Крымский 1-13, 2-14; переулок Контактный 73-95, улица Космическая; переулок Небесный; переулок Астрономический; переулок Кратерный; переулок Оптический 7; переулок Атмосферный 4, 7, 17; переулок Зодикальный, улица Собино, 2-78, 3-79.

По закону продолжительность планового отключения света за год может быть не более 72 часов, при этом максимальное количество часов, которое потребитель может пробыть без света, не может быть более суток. В тоже время отключение света по аварийным причинам не регламентируется.