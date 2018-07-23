День ВМФ-2018 в Новосибирске: программа праздника

Новосибирске и области числятся свыше 25 тысяч моряков разных возрастов, для кого 29 июля — один из главных праздников в году. «29 июля, в День ВМФ, на набережной предстоит грандиозное празднование. Красивое зрелище, разъезжают машины с флагами, — рассказал VN.ru моряк на пенсии Владимир . — Это мой праздник, я с 1980 года постоянно хожу на него. Мы с женой в этом году доброе дело сделали, памятник погибшим воинам прибрали, помыли. Раньше люди проходили мимо и не знали — какие-то плиты лежат и все. А теперь видно, что это памятник морякам!». На что еще можно будет посмотреть 29 июля?

Праздничная программа Дня Военно-морского флота-2018:

— 11.00 — 11.20 — сбор и построение моряков в парке «Городское начало» у памятника Александру III;

— 11.30 — 11.35 — выступление заместителя председателя общественной организации «Новосибирское морское собрание» Владимира Михальцова;

— 11.35 — 11.50 — приветствие, поздравление и награждение актива ветеранских организаций ВМФ;

— 11.50 — 12.00 — построение в колонну и начало движения по Михайловской набережной к «Закладному камню»;

— 12.05 — 12.30 — митинг, посвященный Дню Военно-Морского Флота у «Закладного камня» на Михайловской набережной;

— 12.30 — 13.10 — развлекательная программа от творческих коллективов города.