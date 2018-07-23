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День ВМФ-2018 в Новосибирске: программа праздника
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День ВМФ-2018 в Новосибирске: программа праздника 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В Новосибирске и области числятся свыше 25 тысяч моряков разных возрастов, для кого 29 июля — один из главных праздников в году. «29 июля, в День ВМФ, на набережной предстоит грандиозное празднование. Красивое зрелище, разъезжают машины с флагами, — рассказал VN.ru моряк на пенсии Владимир. — Это мой праздник, я с 1980 года постоянно хожу на него. Мы с женой в этом году доброе дело сделали, памятник погибшим воинам прибрали, помыли. Раньше люди проходили мимо и не знали — какие-то плиты лежат и все. А теперь видно, что это памятник морякам!». На что еще можно будет посмотреть 29 июля?
Праздничная программа Дня Военно-морского флота-2018:
— 11.00 — 11.20 — сбор и построение моряков в парке «Городское начало» у памятника Александру III;
— 11.30 — 11.35 — выступление заместителя председателя общественной организации «Новосибирское морское собрание» Владимира Михальцова;
— 11.35 — 11.50 — приветствие, поздравление и награждение актива ветеранских организаций ВМФ;
— 11.50 — 12.00 — построение в колонну и начало движения по Михайловской набережной к «Закладному камню»;
— 12.05 — 12.30 — митинг, посвященный Дню Военно-Морского Флота у «Закладного камня» на Михайловской набережной;
— 12.30 — 13.10 — развлекательная программа от творческих коллективов города.
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