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Центробанк повысил нормативы резервов по обязательствам банков в иностранной валюте
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

Центробанк повысил нормативы резервов по обязательствам банков в иностранной валюте 

Газета.Ru 2 часа назад
Банк России с 1 августа повысит на 1 п.п. нормативы обязательных резервов по обязательствам банков в иностранной валюте. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы регулятора.
"Банк России принял решение о повышении с 1 августа 2018 года на 1 процентный пункт нормативов обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте: по обязательствам перед физическими лицами — до 7,00%; по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами и иным обязательствам — до 8,00%", — заявили в ЦБ.
Как стало известно, данное решение направлено на дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций.
Ранее сообщалось, что Центробанк намерен продолжить ужесточать регулирование валютных кредитов.
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