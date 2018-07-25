Обзор «то ли фитнес-браслета, то ли умных часов» AmazFit Bip от Xiaomi

У всех гаджетоманов время от времени случаются приступы «хочу новый гаджет и баста!». Вот и у меня так произошло накануне дня рождения. Сначала решила поменять смартфон. Вообще я очень довольна своим Galaxy S8, но новенькое — всегда хорошо. Я прогулялась по магазинам техники, пощупала S9/S9+ и другие флагманы. Не сказала бы, что какой-то очень впечатлил.

Вместо вступления…

Я бы, конечно, не отказалась от S9, но нового в нем не так уж и много, переплачивать смысла не было. Думала про S9+, но опять же брать «лопату» только из-за двух камер смысла не было. Даже рассматривала вариант покупки китайского флагмана, но друзья отговорили экспериментировать. Тогда я волевым решением пришла к выводу, что если деньги карман жгут, лучше пустить их на ремонт, который давно планировали. А на день рождения заказала умные часы.

Тем более, что как раз начала бегать и мне пригодился хороший трекинг активности. Да, у меня был фитнес-браслет (Mi Band, я даже статью писала о том, как он мне не нужен), но хотелось гаджет поинтереснее.

И опять пришлось поразмышлять. Как любитель самсунга, первым делом обратила внимание на Gear S3. Но опять: нет резона отдавать такие деньги с учетом того, что Samsung Pay в Польше (где я живу) не работает. А Android Pay в них нет. Другие смарт-часы на Android (у меня, кстати, есть свежий их обзор) не очень впечатляют. То слишком дорогие, то слишком массивные.

В итоге решила начать с чего-то попроще. В своих обзорах смарт-часов (ссылка выше) и фитнес-браслетов (ссылка тут) я говорила о том, что существует смежная категория гаджетов — вроде еще и не смарт-часы (нет полноценной ОС, поддержки приложений, слабее функционал), но уже и не фитнес-браслет (полноценные уведомления, большой экран, расширенные возможности). AmazFit Bip (от бренда, принадлежащего популярной среди гаджетолюбов компании Xiaomi) — как раз из таких.

Заказывала на AliExpress, там девайс стоит 4300-4500 рублей. Пользуюсь уже более месяца и готова поделиться впечатлениями.

В целом: модель защищена от влаги (IP68, можно погружать в воду), обладает цветным экранчиком 176х176 пикселей с защитой Gorilla Glass 3. Есть датчик пульса, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth 4.0.

Меня спрашивали, почему не AmazFit Pace? Речь про еще одни смарт-часы от Xiaomi с круглыми экраном более высокого разрешения, встроенной памятью для музыки и NFC. Ну, во-первых, первое поколение не имеет защиты от попадания воды (только от брызг). А Pace 2 имеет, но они чересчур брутальные. Во-вторых, модель дорогая, в том числе, за счет поддержки NFC. Но за пределами Китая этот NFC для оплаты не работает. В-третьих, у bip заряда батареи хватает на гораздо более долгое время.

Внешний вид, конструкция

Модель AmazFit Bip доступна в черном, белом и красном цвете корпусов. У меня, как видите, белый. Смотрится отлично, сборка прекрасная, материалы (пластик) на ощупь качественные. В комплекте шел белый ремешок, тоже хорош на ощупь, не пачкается. Продавец положил в посылку еще темный, пока не распаковывала. А вообще для Bip много ремешков на выбор, это плюс.

Часы выполнены в формате «эппл вотч», но я бы не сказала, что копируют их. Спутать сложно, разве что человек совсем не теме. Выглядят хорошо (а то меня перед покупкой пугали, мол, похожи на дешевую погремушку). Стекло экрана со скошенными краями, компактные размеры, минимальный вес. Размеры, к слову, были для меня важны — я хочу носить часы всегда, хочу, чтобы было комфортно. AmazFit Bip не разочаровали: они не гигантские (особенно на худой женской руке), я даже сплю в них. Первые пару дней было непривычно (после компактного фитнес-браслета), теперь уже не замечаю.

Ремешок широкий (опять же если сравнивать с фитнес-браслетом). Не критично, но бывает, что рука преет под ним, особенно если имела дело с водой или вспотела на пробежке. Обычно помогает его ослабить. А еще, полагаю, вопрос решается заменой ремешка — есть варианты с большим количеством дырочек, есть текстильные.

Застежка надежная, сама не расстегивалась. Но опять же доступны ремешки с альтернативными защелками.

Есть единственная управляющая кнопка справа, ход четкий. Кнопка отвечает за активацию часов из режима ожидания, отвечает за действие «назад» в меню, а на ее долгое удержание можно повесить какую-то опцию. По умолчанию — старт трекинга пробежки.

Выше упоминала, что часы защищены по стандарту IP68. Это было для меня важно, потому что не хочу снимать часы каждый раз, когда мою посуду, например. Да и в бассейн можно с bip (хотя смысла специально носить гаджет туда нет, так как он не отслеживает тренировки по плаванию), а также принять в них душ после пробежки.

Экран

У дисплея прекрасные углы обзора, а еще он трансрефлективный. Значит отражает свет так, что изображение тем ярче и четче, чем больше света на него попадает. Это позволяет экономить на подсветке (и заряде батареи). Даже когда бегаю после заката, не включаю экран часов: можно прекрасно увидеть изображение рядом с любым источником освещения (хоть фонарь). И никакого выцветания на солнце.

Яркость подсветки можно регулировать в настройках. Экран сенсорный, «чуткость» высокая.

Софт, меню, уведомления

Часы работают на базе проприетарной ОС, меню простое. Да и «циферблат» по умолчанию самый примитивный, отображающий только время и количество шагов. Но есть встроенные альтернативные варианты. Менять «обложки» можно прямо на часах, либо через приложение на телефоне. Доступны и сторонние программы (My WatchFace, AmazFit Bip WatchFaces) с огромной коллекцией на любой вкус. Обложки могут быть даже русифицированными (меню самих часов только на английском). Xiaomi предупреждает, что использование сторонних «циферблатов» может уменьшить срок автономной работы, но я негативного влияния не замечала.

Если сделать на «рабочем столе» свайп вверх, будет доступно меню «Не беспокоить». Есть автоматический режим — девайс не будет вибрировать, когда вы спите. Жаль, что нет (даже в приложении) простой настройки, как была у Mi Band, — режим «без вибрации» со стольки-то до стольки-то. Ведь включать каждый раз вручную неудобно, а отслеживание сна может быть неточным.

Свайп вниз — уведомления. Русский язык поддерживается (разве что шрифт не самый эстетичный), есть иконка программы и прокрутка, то есть сообщения из нескольких строк можно читать целиком.

При звонке отображается номер и имя абонента (если он, конечно, есть в адресной книге смартфона). Вызов можно сбросить прямо с часов, либо выбрать опцию ignore (часы перестанут вибрировать).

Для просмотра погоды на текущий день надо сделать свайп вправо на рабочем столе, для перехода в меню — свайп влево. Пункты меню:

«Status» (статистика активности), «Activity» (запуск тренировки — пробежка, шаг, беговая дорожка, велосипед; история активности, настройки активности — автопауза, предупреждение о слишком высоком пульсе, о пройденной дистанции), «Weather» (погода на сегодня и ближайшие дни), «Alarm» (можно включить или выключить будильники, но время устанавливается только через приложение для смартфона), «Settings» (обложка главного экрана, яркость, действие по долгому нажатию кнопки, поиск телефона, сброс настроек, выключение часов, информация об устройстве). Еще был пункт «AliPay» для оплаты по QR-коду, но я его выключила, так как он полезен только в Китае.

Через официальное приложение для смартфонов MiFit можно выбирать отображаемые пункты меню, менять их местами. Там же есть расширенные настройки браслета (например, можно включить «пинки», если вы долго сидите на одном месте, настроить уведомления) и те данные, которые его интерфейс не предоставляет (качество сна, анализ активности и так далее).

Трекинг сна и тренировок

Устройство может автоматически отслеживать ваш сон (длительность, фазы), результаты выглядят убедительно. Более интересно — отслеживание физической активности. По умолчанию браслет считает шаги. Трекинг других поддерживаемых видов активности надо запускать из меню. В этом случае на экране будет отображаться интерфейс с основными показателями тренировки, активируется GPS (на его запуск уходит 10-15 секунд). По окончании тренировки часы покажут запись трека и данные о километраже, потраченных калориях, перепаде высот, средней скорости, пульсе и так далее.

Я не самый придирчивый пользователь, на мой взгляд, данные собираются правильно. К пульсометру (он в ходе тренировки работает непрерывно, так что стоит затянуть ремешок) претензий тоже нет.

Что хотелось бы: опцию автоматического отслеживания начала тренировки, больший выбор видов активности. Но за всем этим — к девайсам подороже.

Время автономной работы

Главное преимущество моих «недочасов-перебраслета» перед полноценными смарт-часами на Android (и не только) — автономность. Производитель заявляет 45 дней при одной пробежке в неделю. Я бегаю 3-4 раза в неделю по полчаса, получаю много уведомлений, заряжать девайс приходится примерно раз в 3 недели.

Выводы

Девайс мне нравится и пришелся очень «ко двору». Если в использовании фитнес-браслета (простого mi band) я смысла не видела, то часы вообще не снимаю. В ходе тренировок нравится, что видна длительность, основная статистика. В остальное время — наглядные данные об активности, время, погода.

А главное — уведомления. Удобно даже дома. Например, занимаюсь делами, а телефон валяется где-то. Или еду на велосипеде/самокате, а телефон в рюкзаке за спиной. Могу просто не услышать звонок, а часы о нем сообщат. А даже если услышу, то не надо напрягаться и проверять, кто именно звонит. Сразу вижу: если кто-то важный, иду к телефону, если нет, игнорирую. Та же история и с сообщениями: какие-то требуют немедленного ответа, какие-то нет. Удобно получать всю информацию с компактного девайса на запястье.

AmazFit Bip — удачный гаджет, который стоит своих денег. Но, конечно, если заплатить больше, можно получить более продвинутую ОС с поддержкой стороннего софта, бесконтактную оплату, возможность отвечать на сообщения с часов и даже принимать на них звонки, более продвинутые спорт— и фитнес-функции. Думаю, что-то такое я и куплю, когда «бип» надоест. А пока могу сказать, что формат смарт-часов — все же полезная штука.

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