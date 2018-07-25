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Названы самые популярные в России марки носимых гаджетов
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Названы самые популярные в России марки носимых гаджетов 

Chip.ru 52 минуты назад
Фото: Chip.ru
Сервис бесплатных объявлений «Юла» рассказал о том, какие умные часы, фитнес-браслеты и другие носимые устройства чаще всего продают и покупают россияне во втором квартале текущего года. Больше всего жители нашей страны интересуются девайсами от китайской компании Xiaomi, занимающей 36,5% рынка.
С небольшим отставанием от них следуют устройства Apple, а точнее, умные часы Apple Watch, так как компания не производит других носимых гаджетов. Купертиновцы заполучили 31,8% рынка. На третьем месте, уже с отставанием более чем в 2 раза, закрепилась Samsung с 13,6%. Далее следуют Huawei с 5,9% и Sony с 3,1%. Средняя стоимость покупаемых на сервисе носимых устройств составляет 4 300 руб.
Источник: Юла  Фото: Apple
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