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Автоинспекторы в Республике Татарстан помогли роженице вовремя добраться до роддома
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Автоинспекторы в Республике Татарстан помогли роженице вовремя добраться до роддома 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Ночью 16 июля автоинспекторам, несущим службу на улице Ленина, обратился мужчина и попросил помочь доставить беременную супругу в роддом. Он сообщил, что жена находится в салоне автомобиля. Старший поста — инспектор ДПС отдельного взвода ДПС ГИБДД Линар Бадыков и его напарник Родион Гавриличев немедленно пересадили роженицу в служебный автомобиль. Полицейские приняли решение о незамедлительной доставки женщины до родильного дома с использованием специальных световых и звуковых сигналов.
Благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудников ГИБДД роженица своевременно была доставлена в родильный дом, где на свет появился мальчик.
Сегодня автоинспекторы приехали на выписку новорожденного. Поздравили родителей — Артема и Ольгу Васильевых — с первенцем и вручили им детское автокресло, которое будет обеспечивать безопасность юного пассажира во время поездок в автомобиле. Артем и Ольга, в свою очередь, выразили сотрудникам ГИБДД свою признательность. Семья искренне поблагодарила полицейских за их участие и внимание, оказанные в столь критической ситуации.
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