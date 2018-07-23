Автоинспекторы в Республике Татарстан помогли роженице вовремя добраться до роддома

Ночью 16 июля автоинспекторам , несущим службу на улице Ленина, обратился мужчина и попросил помочь доставить беременную супругу в роддом. Он сообщил, что жена находится в салоне автомобиля. Старший поста — инспектор ДПС отдельного взвода ДПС ГИБДД Линар Бадыков и его напарник Родион Гавриличев немедленно пересадили роженицу в служебный автомобиль. Полицейские приняли решение о незамедлительной доставки женщины до родильного дома с использованием специальных световых и звуковых сигналов.

Благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудников ГИБДД роженица своевременно была доставлена в родильный дом, где на свет появился мальчик.