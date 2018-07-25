В Тюмени открылись три зарядные станции для электрокаров

Они расположены на территории парковок у городской администрации, а также возле ТЦ «Кристалл» и «Сити Молл».

Как заявил врио главы администрации Тюмени Руслан Кухарук, разрабатывается специальный документ, позволяющий владельцам электрокаров бесплатно заезжать на территорию платных городских парковок, чтобы зарядить транспортное средство.

«СУЭНКО рассчитывает на то, что появление электрозарядных станций станет толчком для увеличения доли экологичного транспорта в Тюмени», — сказал, со своей стороны, директор «СУЭНКО» Данил Анучин.