Самарский писатель Анатолий Улунов стал лауреатом межрегиональной премии «Летучие гусары» 

Вручение премии состоялось 21 июля в с. Старая Маза Ульяновской области, где находилось имение Дениса Давыдова, в рамках первого межрегионального Давыдовского фестиваля. Первым лауреатом премии «Летучие гусары» стал член Союза писателей России, заслуженный врач РФ, инструктор парашютно-десантной подготовки, полковник запаса Анатолий Улунов за книги «Раненое сердце» и «33 офицерских рассказа».
Премию писатель планирует направить на издание своей очередной книги «Никто, кроме нас» о буднях российских десантников в мирное время и участие в боевых действиях в Афганистане и Северном Кавказе. Книга будет посвящена 90-й годовщине со дня первого использования десанта в городе Гарм в 1929 г. и 235-летию со дня рождения Дениса Давыдова.