Фестиваль Зумба собирает друзей в рамках проекта Активное долголетие 

Фото:архив
25 июля 2018 года Управлением социальной защиты населения ТиНАО в рамках проекта «Московское долголетие» запланировано проведение фестиваля «Зумба собирает друзей» для граждан старшего возраста. В программе Фестиваля:— веселые старты, — скандинавская ходьба, — оздоровительная физ. зарядка, — фитнес, — настольный теннис, — бадминтон, — флешмоб ЗУМБА, — настольные игры, — концертная программа. Мероприятие состоится на площадке МУ Центра спорта «Московский», по адресу: г. Москва, г. Московский, мкр. 1, д.39, стр.1. Начало в 11.00. Приглашаем всех жителей ТиНАО принять участие в Фестивале!Вход свободный!
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