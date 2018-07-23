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Глава государства подписал несколько ранее принятых Госдумой законов
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

Глава государства подписал несколько ранее принятых Госдумой законов 

Время бухгалтера 2 часа назад
Подробный обзор появился на сайте Госдумы. Окончательно ратифицирован закон о совместном завещании, вступающий в силу с 1 марта следующего года. Термин «наследственный договор» также закреплен законодательно.
Введены новые правила службы в уголовно-исполнительной системе. Определены новым законом права и обязанности сотрудников, наложенные на них ограничения и запреты, социальная защита и урегулирование конфликта интересов.
Снижены до конца года акцизы на бензин и дизтопливо. Меры приняты в рамках борьбы с кризисом на рынке моторного топлива.
Создается Фонд развития, деньги которого правительство предполагает расходовать на социальные госпрограммы и нацпроекты. Также новый закон совершенствует меры по обоснованию бюджетных инвестиций.
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