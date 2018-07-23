Глава государства подписал несколько ранее принятых Госдумой законов

Подробный обзор появился на сайте Госдумы . Окончательно ратифицирован закон о совместном завещании, вступающий в силу с 1 марта следующего года. Термин «наследственный договор» также закреплен законодательно.

Введены новые правила службы в уголовно-исполнительной системе. Определены новым законом права и обязанности сотрудников, наложенные на них ограничения и запреты, социальная защита и урегулирование конфликта интересов.

Снижены до конца года акцизы на бензин и дизтопливо. Меры приняты в рамках борьбы с кризисом на рынке моторного топлива.

Создается Фонд развития, деньги которого правительство предполагает расходовать на социальные госпрограммы и нацпроекты. Также новый закон совершенствует меры по обоснованию бюджетных инвестиций.