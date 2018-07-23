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Китай призвал США сохранять хладнокровие в торговых вопросах
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Китай призвал США сохранять хладнокровие в торговых вопросах 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Reuters
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай не стремится вести торговую войну с США. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Если говорить о все более и более разжигаемой США торговой войне, то Китай не желает этой войны, но мы не боимся ее и при необходимости будем вынуждены сражаться. Это наша твердая и четкая позиция, и ранее мы многократно ее озвучивали", — сказал Шуан.
Он также добавил, что китайская сторона советует США «сохранять хладнокровие и попытаться разумно урегулировать соответствующие проблемы».
Ранее министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что Вашингтон готов заключить торговое соглашение с Пекином, если КНР существенно поменяет торговую политику.
По его словам, торговая сделка между США и Китаем должна включать защиту американской интеллектуальной собственности и отказ от принудительных передачи технологий.
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