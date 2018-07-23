48-летняя Дженнифер Лопес показала упругий бюст и стальной пресс

Певица и актриса Дженнифер Лопес сделала селфи после тренировки в спортзале.

Джей Ло почти 50 лет, но кто скажет? Звезда даст фору любой юной голливудской красотке! Певица может похвастаться идеальной фигурой — пышной грудью, животом без капли лишнего веса и упругими округлыми бедрами.

На днях Дженнифер еще раз продемонстрировала все вышеперечисленное на селфи из спортзала. Причем особое внимание фолловеров привлек ее бюст с торчащими сосками. Кто-то даже с иронией спросил у знаменитости, было ли ей холодно? Но Лопес никак не отреагировала на этот комментарий.

Напомним, сейчас Джей Ло активно гастролирует, снимается в кино и занимается бизнесом. Она встречается с бывшим бейсболистом, ныне телеведущим Алексом Родригесом и воспитывает 10-летних близнецов Макса и Эмму.

Фото: Instagram