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48-летняя Дженнифер Лопес показала упругий бюст и стальной пресс
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48-летняя Дженнифер Лопес показала упругий бюст и стальной пресс 

Passion.ru 39 минут назад
Фото: Passion.ru
Певица и актриса Дженнифер Лопес сделала селфи после тренировки в спортзале.
Джей Ло почти 50 лет, но кто скажет? Звезда даст фору любой юной голливудской красотке! Певица может похвастаться идеальной фигурой — пышной грудью, животом без капли лишнего веса и упругими округлыми бедрами.
На днях Дженнифер еще раз продемонстрировала все вышеперечисленное на селфи из спортзала. Причем особое внимание фолловеров привлек ее бюст с торчащими сосками. Кто-то даже с иронией спросил у знаменитости, было ли ей холодно? Но Лопес никак не отреагировала на этот комментарий.
Напомним, сейчас Джей Ло активно гастролирует, снимается в кино и занимается бизнесом. Она встречается с бывшим бейсболистом, ныне телеведущим Алексом Родригесом и воспитывает 10-летних близнецов Макса и Эмму.
Фото: Instagram
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