Более 10 тысяч домов в Саратовской области могут быть отключены от электричества

Такие данные приводит компания «Саратовэнерго» . Причина — долги перед организацией за поставку электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Саратовэнерго» активизирует работу с неплательщиками. К должникам будет применяться полный перечень мер, вплоть до ограничений поставки ресурса. За полгода начала 2018 года задолженность физических лиц увеличилась на 42,7 миллионов рублей. Общая сумма долга составила более 369,9 миллионов рублей. Самое большое количество должников проживает в Энгельсском и Балаковском районах. Энергетики предупреждает о последствиях дальнейшей неоплаты. С начала года более 600 домов уже отключены от электроэнергии. В настоящее время в адрес неплательщиков массово направлено более 10 тысяч уведомлений. Должников предупредили о возможном отключении. "Для восстановления энергоснабжения абонент должен произвести оплату за имеющуюся задолженность в полном объёме, а также за услуги по отключению и включению электроэнергии", — сообщили в пресс-службе «Саратовэнерго».