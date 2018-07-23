Несколько районов Выксы останутся без света

Часть районов Выксы останется на несколько часов без электричества в связи с ремонтом сетей. Отключения запланированы на 24 — 27 июля. Об этом сообщает администрация городского округа со ссылкой на Выксунский РЭС.

24 июля без света останутся жители домов № 11, 11а, 13 по улице Вавилина, № 23, 25, 25а, 29, 31 по улице Красных Зорь, № 48 — 132 по улице Ленина. Кроме того, в этот день электричество будет отключено на улицах 11-й годовщины Октября, Амбулаторной, Крупской, Нижнепрудной, Шлаковой, Семафорной, Ушакова, Слепнева, Пожарского и в переулках Красные Зори, Новопрудный, Коммунистический, Корнилова, Октября и Баумана. Работы будут проводиться с 9.00 до 17.00.

С 25 по 27 июля отключения электроэнергии планируются на улицах Фрунзе , Гайдара, Заречная и домах № 87–125 по улице Пушкина.

Напомним, жители поселка Новое Доскино остались без света 5 июля.

Фото: выкса.рф