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Законопроект о почтовой связи могут заново внести в Госдуму в осеннюю сессию
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Законопроект о почтовой связи могут заново внести в Госдуму в осеннюю сессию 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Законопроект о почтовой связи могут доработать и заново внести на рассмотрение Госдумы в рамках предстоящей осенней сессии. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин в ходе итоговой пресс-конференции.
«Законопроект о почтовой связи был принят Госдумой в первом чтении. К нему было в марте 2014 г. много замечаний, и по сути депутаты открыто продекламировали, что принимают этот законопроект авансом. Что в этом виде ни о какой защите почтальонов, ни о развитии сервисов в нашей стране не может быть и речи. С тех пор прошло больше четырех лет, и после консультации с правительством РФ было принято решение, что в нынешнем виде он не может быть принят. Надо дать возможность новому руководству «Почты России» и профильному министерству переработать проект. Мы рассчитываем, что в осеннюю сессию данный законопроект будет внесен в Госдуму и мы оперативно с ним поработаем», — заявил Л. Левин.
Кроме того, депутат отметил, что в ходе весенней сессии через комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи прошло три федеральных закона, которые в настоящее время уже подписаны президентом РФ.
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