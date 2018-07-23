Семья с детьми потерялась в лесах Белорецкого района Башкирии

Четверо взрослых и два подростка 22 июля на автомобилях заблудились и застряли в горно-лесной зоне Белорецкого района Башкирии , сообщает пресс-служба Госкомитета ЧС по РБ.

В составе группы были двое мужчин, две женщины, а также два подростка 17 и 14 лет. Как сообщают в пресс-службе, туристы на автомобилях отправились в горы, но по дороге сбились с пути, а затем застряли на авто на бездорожье.

Туристы позвонили спасателям примерно в 21.00, те нашли координаты их местонахождения благодаря функции геопозиционирования Системы-112. Прибывшие спасатели помогли вытащить авто и показали дорогу.