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Семья с детьми потерялась в лесах Белорецкого района Башкирии
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Семья с детьми потерялась в лесах Белорецкого района Башкирии 

АиФ-Уфа 44 минуты назад
Фото: АиФ-Уфа
Четверо взрослых и два подростка 22 июля на автомобилях заблудились и застряли в горно-лесной зоне Белорецкого района Башкирии, сообщает пресс-служба Госкомитета ЧС по РБ.
В составе группы были двое мужчин, две женщины, а также два подростка 17 и 14 лет. Как сообщают в пресс-службе, туристы на автомобилях отправились в горы, но по дороге сбились с пути, а затем застряли на авто на бездорожье.
Туристы позвонили спасателям примерно в 21.00, те нашли координаты их местонахождения благодаря функции геопозиционирования Системы-112. Прибывшие спасатели помогли вытащить авто и показали дорогу.
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