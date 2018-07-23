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В Омске российские и корейские музыканты встретятся на «Dialog-Classica»
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В Омске российские и корейские музыканты встретятся на «Dialog-Classica» 

АиФ-Омск 32 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
27 июля в 19.00 в рамках фестиваля DIALOG CLASSICA в Органном зале филармонии состоится концерт «Классика и саундтреки». В исполнении Евразийского камерного оркестра и корейских солистов прозвучат произведения Баха, Бизе, Вивальди, Моцарта, а также музыка азиатских композиторов.
В концертных программах фестиваля прозвучит музыка разных жанров, стилей и направлений. Это шедевры западноевропейской классики, корейская национальная музыка и обработки народных корейских мелодий в исполнении ведущих музыкантов Республики Корея. На сцене Органного зала филармонии выступят виртуозные корейские солисты — пианисты, скрипачи, органисты, а также оперные певцы.
Полная афиша мероприятия размещена вот по этой ссылке.
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