В Хабаровском крае молодые летчики армейской авиации ВВО прошли курс «выживания» в экстремальных условиях

В ходе выполнения различных вводных авиаторы отработали десантирование на водную поверхность с использованием специальных спасательных средств, в частности, авиационных спасательных поясов «АСП-74», авиационной спасательной лодки «ЛАС-5» и надувного плота «ПСН-1».

Хабаровском крае с экипажами соединения армейской авиации Восточного военного округа проведено учение по практическому применению навыков выживания в экстремальных условиях.

По легенде учения во время выполнения летно-тактического задания на борту вертолета МИ-8АМТШ «Терминатор» возникла условная нештатная ситуация.

В ходе выполнения данной вводной летчики отработали десантирование на водную поверхность с использованием специальных спасательных средств, в частности, авиационных спасательных поясов «АСП-74», авиационной спасательной лодки «ЛАС-5» и надувного плота «ПСН-1».

Помимо этого, экипаж вертолета МИ-8АМТШ десантировался на незнакомую местность, осваивая навыки по ориентированию на местности и определению точки сбора.

Далее экипажи выполнили нормативы по возведению палатки для организации ночлега из подручных средств и носимого аварийного запаса и парашюта, разведению огня с использованием ветроустойчивых спичек.

Особое внимание было уделено работе со средствами связи и сигнализации, в том числе аварийной радиостанцией, сигнальными ракетами, а также различным способам обозначения места эвакуации для спасательных судов.

В свою очередь часть экипажей, оставшихся в пункте постоянной дислокации, отработали задачи по ведению учебной поисково-спасательной операции и эвакуации условно терпящего бедствия экипажа.