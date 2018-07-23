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В Хабаровском крае молодые летчики армейской авиации ВВО прошли курс «выживания» в экстремальных условиях
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В Хабаровском крае молодые летчики армейской авиации ВВО прошли курс «выживания» в экстремальных условиях 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе выполнения различных вводных авиаторы отработали десантирование на водную поверхность с использованием специальных спасательных средств, в частности, авиационных спасательных поясов «АСП-74», авиационной спасательной лодки «ЛАС-5» и надувного плота «ПСН-1».
В Хабаровском крае с экипажами соединения армейской авиации Восточного военного округа проведено учение по практическому применению навыков выживания в экстремальных условиях.
По легенде учения во время выполнения летно-тактического задания на борту вертолета МИ-8АМТШ «Терминатор» возникла условная нештатная ситуация.
В ходе выполнения данной вводной летчики отработали десантирование на водную поверхность с использованием специальных спасательных средств, в частности, авиационных спасательных поясов «АСП-74», авиационной спасательной лодки «ЛАС-5» и надувного плота «ПСН-1».
Помимо этого, экипаж вертолета МИ-8АМТШ десантировался на незнакомую местность, осваивая навыки по ориентированию на местности и определению точки сбора.
Далее экипажи выполнили нормативы по возведению палатки для организации ночлега из подручных средств и носимого аварийного запаса и парашюта, разведению огня с использованием ветроустойчивых спичек.
Особое внимание было уделено работе со средствами связи и сигнализации, в том числе аварийной радиостанцией, сигнальными ракетами, а также различным способам обозначения места эвакуации для спасательных судов.
В свою очередь часть экипажей, оставшихся в пункте постоянной дислокации, отработали задачи по ведению учебной поисково-спасательной операции и эвакуации условно терпящего бедствия экипажа.
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