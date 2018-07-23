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Индустриальный парк «Тольяттисинтез» включен в реестр Минпромторга РФ
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Индустриальный парк «Тольяттисинтез» включен в реестр Минпромторга РФ 

Волга Ньюс 33 минуты назад
Фото: Волга Ньюс
С 2016 года участие индустриальных парков в реестре министерства является обязательным условием для предоставления мер государственной поддержки. Для этого парки проходят в Минпромторге РФ защиту на соответствие требованиям, предъявляемым к индустриальным паркам, подав необходимый комплект документов.
"Полученный результат позволит «Тольяттисинтезу» как управляющей компании индустриального парка претендовать на меры государственной поддержки, предусмотренные действующим законодательством, и повысить инвестиционную привлекательность площадки", — отметил руководитель индустриального парка Дмитрий Шевелёв.
На текущий момент в индустриальном парке «Тольяттисинтез» 17 резидентов с проектами различной специализации и масштаба. Это предприятие по выпуску полипропиленовых труб для водоснабжения, систем отопления и пожаротушения, производство тары на основе композитного материала, а также предприятия по выпуску комплексных эмульгаторов и противотурбулентных присадок. Якорным резидентом является одно из крупнейших в России предприятий по выпуску синтетического каучука «СИБУР Тольятти».
Для размещения нового или расширения действующего бизнеса индустриальный парк «Тольяттисинтез» предлагает 52 гектара свободных земельных участков и более 50 тыс. кв. м производственных, складских и офисных помещений.
Преимуществами индустриального парка являются удобное географическое расположение, развитая транспортная и инженерная инфраструктура, обеспеченность энергоресурсами, водоснабжением, очистными сооружениями, наличием санитарно-защитной зоны.
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