Медиарегулятор Великобритании защитит интересы вещателей в их состязании c Amazon и Netflix

Британская государственная организация Ofcom, контролирующая и изучающая сферу медиавещания, подобно рвущемуся с цепи сторожевому псу, проявляет нетерпение: местные телевещатели медлят решиться на запуск совместного стримингового сервиса. Это, по замыслу Ofcom, должно спасти данный сектор рынка от разорения захватчиками — иностранными SVOD-платформами.

Налицо резкий контраст с риторикой официальных лиц в 2009 году: тогда подобную инициативу — создать совместную SVOD-платформу Kangaroo — предложили каналы ITV, Channel 4 и BBC Worldwide, но Комиссия по защите конкуренция зарезала идею на корню. В 2014 году Комиссия забеспокоилась, а недавно изучила статистику — и подняла тревогу.

Данные свежего исследования рисуют неудивительно грустную картину: SVOD-платформы в первом квартале этого года обогнали по объему аудитории платные телеканалы — первых сейчас 15,4 млн, а последних 15,1 млн Еще больше Ofcom заботит тот факт, что зрители стали менее привязаны к расписанию и определенным передачам: в среднем только две трети времени (3 часа 33 минуты в день) зрители смотрят эфир, а в остальное время щелкают пультом.

Добавьте к этим тревожным факторам резкое снижение объема телевизионных бюджетов: 4 крупнейшие британские компании потратили в прошлом году рекордно малые £2,5 млн, когда в 2004 общий бюджет составил £3,4.

Как некогда считали угрозой для здоровой конкуренции проект Kangaroo, так сейчас в контролирующих органах стали относиться к Netflix Amazon — тут стоит напомнить, что благодаря их же санкциям красный свет для Kangaroo означал зеленый на перекрестке форматов. Генеральный директор BBC Тони Холл назвал текущий этап битвы форматов схваткой Давида и Голиафа — настолько серьезны опасения.

Но процесс необратим. И даже если бы Kangaroo в свое время получил одобрение и был запущен, то к сегодняшнему дню он все равно не стал бы популярнее SVOD-конкурентов — их бизнес в Великобритании чувствует себя уверенно благодаря общему глобальному росту.

Аудитория Netflix в Великобритании — 8,2 млн подписчиков, у Amazon Prime Video — 4,3 млн (статистика предоставлена BARB). Ofcom заинтересованы в скорых мерах: британское ТВ призвано вернуть себе имя и производить больше качественного, оригинального, отечественного контента. Поэтому продвигает отвергнутую ранее идею общего цифровой площадки для телекомпаний — чтобы продолжать демонстрировать зрителям фирменное качество вещания. В этом порыве Комиссия не раздумывая начнет чинить препятствия новым цифровым конкурентам телевизионного рынка. Исполнительный директор комиссии Шэрон Уайт оценила новый уровень цифровой угрозы общественному телевещанию критическим и призвала телекомпании консолидироваться перед общим врагом.

На встрече с руководством ITV Уайт сказала: «Мы поддерживаем решение Правительства уравнять условия для SVOD-платформ и британского телевидения. Отечественные передачи необходимо транслировать онлайн».

Подробнее свою позицию Ofcom объяснит депутатам Парламента после летних каникул, но представителям ITV стало известно о планах Комиссии подробнее. Цель Ofcom — добиться, как минимум, чтобы провайдеры Smart TV продвигали передачи британских телеканалов и давали им больше преимуществ, чем Netflix и Amazon. А в идеале — договориться с западными конкурентами о том, чтобы они на своих платформах размещали видеоконтент британского производства, возможно даже местные информационные сводки.

Не терпится увидеть, чем обернется эта попытка Ofcom создать охраняемый заповедник для телепродукции «Made in Britain», но Комиссия готова сотрудничать с международными партнерами.

На выступлении в рамках мартовской конференции Enders/Deloitte Уайт сообщила: «Общественному ТВ пойдет на пользу поработать с такими международными партнерами как Facebook, YouTube, Netflix, Amazon и Apple . Они могут поделиться с нами опытом в цифровых технологиях и онлайн-маркетинге, а телекомпании отблагодарят инвестициями и выдающимся контентом».

Позиция не бесспорная: как именно ограничения сделают конкуренцию с Netflix или Google более справедливой — и какие? Лицензионные сборы в пользу британского ТВ? И не начнет ли из-за подобных санкций британский Netflix транслировать «Паровозик Томас» и документальные сериалы о садоводстве и речном судостроении?

Недавно не выдержала конкуренции с гигантами стриминга SVOD-платформа CanalPlay, запущенная Canal+. Максим Саада, представитель совета директоров компании, выразился по этому поводу в форме некролога: «У нас был французский Netflix, но его убили».

Эксперты из Futuresource видят причину гибели сервиса в том, что Canal+ и Vivendi не были готовы к тому, что в контент требуется вкладывать гораздо больше денег, и то, что их целевой рынок ограничен локально.

ИСТОЧНИК: Videonet