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Российский посол в Китае прокомментировал планы размещения ПРО США в Азии
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Российский посол в Китае прокомментировал планы размещения ПРО США в Азии 

РИА Новости 31 минуту назад
САЛЕХАРД, 23 июл — РИА Новости. Планы по размещению средств противоракетной обороны в Южной Корее и Японии осложняют международную обстановку в северо-восточной Азии, сообщил журналистам посол РФ в КНР Андрей Денисов.
"Планы размещения средств ПРО конкретно в республике Корея, поговаривают о таких планах и применительно к Японии, это, конечно момент дополнительно осложняющий и без того сложную международную обстановку в северо-восточной Азии и отнюдь не облегчающий задачу выстраивания отношений партнёрства, отношений стабильности, то есть таких политических равных, которые стимулировали бы международное сотрудничество в регионе", — сказал Денисов.
Правительство Японии в декабре 2017 года приняло решение о размещении на территории страны американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Их планируется развернуть в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе. В настоящее время ПРО Японии обеспечена кораблями с системой Aegis, вооруженными ракетами заатмосферного перехвата SM-3, а также установками PAC-3 ("Пэтриот-3") для поражения ракет в пределах атмосферы на высоте 15-20 километров.
В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.
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