Российский посол в Китае прокомментировал планы размещения ПРО США в Азии

"Планы размещения средств ПРО конкретно в республике Корея, поговаривают о таких планах и применительно к Японии, это, конечно момент дополнительно осложняющий и без того сложную международную обстановку в северо-восточной Азии и отнюдь не облегчающий задачу выстраивания отношений партнёрства, отношений стабильности, то есть таких политических равных, которые стимулировали бы международное сотрудничество в регионе", — сказал Денисов.

Правительство Японии в декабре 2017 года приняло решение о размещении на территории страны американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Их планируется развернуть в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе. В настоящее время ПРО Японии обеспечена кораблями с системой Aegis, вооруженными ракетами заатмосферного перехвата SM-3, а также установками PAC-3 ("Пэтриот-3") для поражения ракет в пределах атмосферы на высоте 15-20 километров.