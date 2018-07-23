Подспудный Вьетнам

Действительно, большая часть живых существ в тропиках сосредоточена в густых кронах деревьев, и многие не спускаются на землю никогда в своей жизни. Однако стоит остаться в этих экосистемах на больший срок и как следует погулять по лесу рано утром или после наступления темноты, и рано или поздно вы увидите куда больше, чем рассчитывали: взору наблюдателя откроется невероятно разнообразный мир уникальных существ.

Студентам биологического факультета МГУ повезло. Уже не первый год они проходят практику во Вьетнаме . Это стало возможным благодаря сотрудничеству университета и Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра, в котором работает школа молодых ученых Биологического факультета МГУ. Студенты знакомятся с разнообразием флоры и фауны муссонного равнинного тропического леса. Изучают экологию наземных тропических экосистем, осваиваются в современных методах биоанализа, узнают о специальных методах исследования биологии и экологии животных. В программу входят и методы охраны природы и организации заповедного дела в тропических лесах, а такж международное сотрудничество по изучению и охране тропических экосистем.

Ну и конечно, студенты на практике выполняют кратковременные самостоятельные полевые работы в условиях тропиков под руководством сотрудников Тропического центра.

1. Стоит только зайти в пещеру, как в нос ударяет резкий запах, от которого через некоторое время начинают слезиться глаза. Десятки, если не сотни подковогубов (Hipposideros grandis) поселились в карстовой пещере среди тропического леса. Это средние по размеру летучие мыши, которые получили свое название за специфическую форму носового листа, напоминающего подкову. Потревоженные светом фонариков, теплым дыханием и шумом посреди дневного сна, они недовольно просыпаются и начинают кружить всего в нескольких сантиметрах над головой. Их едкая моча попадает на лицо, руки и кожа моментально начинает гореть и щипать.

2. Фрины (Amblypygi) — удивительная группа паукообразных, живущие в тропиках и субтропиках. В отличии от всех остальных отрядов паукообразных с восьмью ходильными ногами, фрины имеют всего шесть. Первая же пара ходильных ног превратилась в орган осязания — они стали напоминать длинные жгуты, которыми удобно ощупывать пространство перед собой, ведь фрины активны ночью, или могут вообще всю жизнь прожить в темных пещерах. Несмотря на свой устрашающий внешний вид и хищный образ жизни, фрины абсолютно безобидны для людей: своих жертв (мелких насекомых и других беспозвоночных) они ловят клешневидными педипальпами, работающими подобно ногам богомола.

3. Малый оленёк, или канчиль (Tragulus javanicus) — одно из самых маленьких парнокопытных млекопитающих в мире (весом всего до 2,5 килограмм и высотой в холке до 25 сантиметров), обитающая в Юго-Восточной Азии. В сказках и преданиях местного населения оленёк похож на нашу лису, он такой же хитрый и пронырливый. Однако в реальности эта маленькая антилопа очень пуглива, ведет ночной образ жизни и старается избегать контакта с людьми, ведь местное население часто охотится на них из-за вкусного мяса — по этой причине, а также из-за вырубки лесов, численность лесных антилоп постоянно сокращается. Несмотря на милую внешность, самцы оленьков территориальные животные, устраивающие ритуальные бои, у них нет рогов, как у их «больших родственников», но зато есть пара клыков, которые могут стать грозным оружием в бою с противником.

4. Трудно себе представить более грациозную змею, чем плетевидная (Ahaetulla prasina). Её скольжение среди ветвей деревьев, а ведь именно там она проводит большую часть жизни, скорее напоминают китайского дракона, плывущего по небу. При длине более полутора метров толщина тела плетевидной змеи редко достигает двух сантиметров, а основной пищей ей служат древесные рептилии и амфибии. Для обездвиживания жертвы у этих плетевидок есть яд, но ядовитые зубы у нее расположены в глубине верхней челюсти, поэтому их укус для человека чаще всего оказывается совершенно безобидным.

5. Утро в тропическом лесу наступает вместе с криками желтощёких гиббонов (Nomascus gabriela). Эти звуки больше похожи на вой сирены и слышны в лесу за несколько километров, ведь большую часть жизни гиббоны проводят в густых кронах, раскачиваясь на передних лапах и перепрыгивая с ветки на ветку. Живут они небольшими семейными группами из моногамной пары и их потомства. В национальном парке Кат Тьен в вольерах живет семья этих обезьян, и каждое утро к ним пообщаться приходили их дикие сородичи, одновременно работая будильником для всех ученых, живущих в соседних домиках. Из-за бесконтрольной вырубки лесов данный вид гиббонов находится в Международной Красной Книге со статусом «вымирающий».

6. Узкоротая квакша (Microhyla minuta) — одна из самых маленьких лягушек в мире, ее максимальный размер всего 1,5 сантиметра. Этот вид амфибий обнаружен российскими учеными совсем недавно (в 2014 году) в тропических лесах южного Вьетнама. Здесь среди густого листового опада настоящий рай для небольших узкоротых квакш — в листве всегда влажно, а также много подходящей пищи: мелких коллембол, термитов и других насекомых. Однако, во время сухого сезона этим маленьким амфибиям часто приходится зарываться в почву и уходить в спячку до прихода дождей.

7. С наступлением темноты тропический лес оживает, всюду слышны различные звуки, а фонарик высвечивает среди листвы глаза пауков и, если повезет млекопитающих. Один из таких ночных жителей — мусанг (Paradoxurus hermaphroditus). Эти небольшого размера пальмовые куницы стали известны всему миру благодаря кофеманам. Мусанги поедают спелые плоды кофе, а непереваренные семена после обжарки становятся одним из самых дорогих видов кофе «копи лювак». Причем считается, что пальмовые куницы выбирают только лучшие и самые спелые плоды. Кроме того, пройдя через желудочно-кишечный тракт из-за воздействия бактерий и ферментов пищеварительного сока семена кофе лишаются горечи, а благодаря воздействию цибетина приобретают особый аромат.

8. Еще один удивительный отряд паукообразных, наряду с фринами, которых можно встретить во вьетнамских лесах — это телифоны (Thelyphonida). Такое странное название им впервые дал в 1802 году французский энтомолог Пьер Андре Латрейль, что означало «кто убивает». Интересен способ защиты телифонов — при испуге они выбрасывают едкий секрет из анальных желез, расположенных около хвостовой нити. Этот секрет содержит октановую, муравьиную и уксусную кислоты. Присутствие последней было заметно особенно: стоило нам поймать этих членистоногих, как воздух вокруг наполнялся запахом уксуса, и если этот секрет попадал на слизистые, то вызывал сильное жжение.

9. Скорпионы широко распространены во Вьетнаме, их можно увидеть в лесу, на асфальтовых дорожках, а иногда в душе или своем ботинке, который оказывается прекрасным дневным убежищем. Поэтому одним из правил было вытряхивать свои ботинки, перед тем как их надевать. Но незваными гостями оказывались обычно небольшие скорпионы, укус которых очень болезненный и часто опасный, крупные же скорпионы, такие как Heterometrus sp., изредка попадались под крупными камнями и корягами. Крупные клешни и небольшое жало на хвосте, говорит о том, что их яд не сильный, а служит в основном для умерщвления добычи.

10. Тропические насекомые поражают разнообразием форм и расцветок. Одни из удивительнейших насекомых — фонарницы (Fulgoridae), родственницы наших цикад. Впервые такое название им дала известная немецкая художница и энтомолог Мария Сибилла Мериан еще в 17 веке. Увидев свечение в тропическом лесу она позвала слугу со свечей, которая осветила яркое насекомое с огромным выростом на голове. Позже Карл Линней, не подвергая сомнению описания Мари Сибиллы, закрепил это название. Однако, до сих пор не обнаружена ни одна светящаяся фонарница, вероятно, рядом был либо жук-светляк, либо еще какое-то насекомое способное излучать свет.

11. Даже в сухой сезон амфибии в тропическом лесу чрезвычайно разнообразны. Еще один представитель семейства узкоротых квакш — Kalophrynus interlineatus. Стоит напугать эту небольшую лягушку, больше похожую на сухой лист, как все ее тело моментально покрывается слизью, а попав на тело или в рот врага слизь густеет, подобно клею.

12. Попав в тропический лес, создается ощущение, что термиты здесь есть везде — их можно найти в почве, среди листвы и даже внутри деревьев. Жизнь внутри термитника, подобно жизни города, строго урегулирована, а сам термитник часто напоминает монументальное строение, по прочности не уступающее камню. Передвигаются термиты строго по тропам, тысячи насекомых словно одна большая река маршируют по сухим листьям, а движение организуют строгие постовые — термиты-солдаты, стоящие по обе стороны тропы.

13. Среди насекомых в тропиках можно выделить две стратегии выживания, одна из них — быть ядовитым, быстро летать или бегать и иметь яркую окраску. Вторая же абсолютно противоположная — максимально слиться с окружающей средой, будь то кора или живые листья растений. Заметить листовидного кузнечика среди растений практически невозможно, лишь громкая песня выдала местоположение этого самца.

14. Как и все веслоноги, большеголовый (Polypedates megacephalus) веслоног ведёт исключительно древесный образ жизни. Даже свои икринки многие веслоноги откладывают в пенистое гнездо, прикреплённое к ветвям. Строительством гнезда занимаются оба партнера: самка выделяет большое количество слизи, а самец взбивает ее задними ногами. Со временем наружный слой пены загустевает, а внутренний, наоборот, становится жиже, образуя подобие аквариума, где происходит развитие икры. Гнездо обязательно расположено над водой и сформировавшиеся головастики просто падают в воду, где и происходит их дальнейшее развитие.

15. Есть несколько версий почему калоты-кровососы (Calotes versicolor) получили своё угрожающее название. Возможно, за ярко-красную окраску головы у некоторых самцов, а, возможно, за способность кусать до крови, поймавших их людей, а после этого долго не разжимать челюсти. Калоты широко распространены в Юго-Восточной Азии и Индии, могут достигать размера в полметра, больше половины, из которых, правда, приходится на хвост.