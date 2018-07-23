События 2013 года и 74-летний подозреваемый. Что известно о «шпионском» деле «Роскосмоса»

Виктор Кудрявцев. ФСБ связала дело о госизмене в «Роскосмосе» с событиями 2013 года. В ведомстве считают, что именно тогда из института «сливали» одной из стран НАТО секретные данные о гиперзвуковых разработках. Предполагается, что занимался этим 74-летний ученый из ЦНИИмаш ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что в деле двое подозреваемых.

В самом «Роскосмосе» напомнили, что нынешний глава ЦНИИмаш Олег Горшков возглавил предприятие спустя два года после событий, по которым возбуждено уголовное дело. «К настоящему руководству ЦНИИмаш у следственных органов вопросов не имеется», — сказали в пресс-службе.

Виктор Мураховский: В пятницу, 20 июля, в ЦНИИмаш прошли обыски. Полного доступа к информации о разработках сотрудник не имел, предположил главный редактор журнала «Арсенал Отечества»

Виктор Мураховский главный редактор журнала «Арсенал Отечества» «Чем именно занимались в ЦНИИмаш, я не знаю, но подозреваю, что это была какая-то небольшая совместная часть научно-исследовательской работой по этой тематике, не более того. Я думаю, полного доступа к информации никакой сотрудник не имел. Трудно понять, какие именно данные посчитали, что они утекли куда-то за границу и относятся к разряду охраняемых государственной тайной».

РБК удалось связаться с сыном Кудрявцева. Он рассказал об обысках в квартире отца, на даче, в гараже, а также в своей собственной квартире, которая также находится в Королеве. По его словам, отец часто выезжал в командировки в Бразилию , Индию, Китай , европейские страны, участвовал в конференциях по аэродинамике. Он публиковал много работ, в том числе в соавторстве с зарубежными учеными. Однако, по словам сына, все данные проверяла экспертная комиссия на отсутствие в них секретной информации.

У ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта своя версия. По его мнению, сотрудник мог посчитать, что конкретная разработка уже не является секретной.

Натан Эйсмонт ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН «Есть некие ограничения на распространение сведений, которые считаются и являются секретными. Но дело в том, что с течением времени то, что было секретным, перестает таким быть. Где проходит граница, трудно сказать. Если вы думаете, что эту границу определяет соответствующая структура — ФСБ или в свое время КГБ, то это не так, это определяют сами специалисты. Это область не совсем твердых мнений. Может быть, этот человек, о котором идет речь, как-то переоценил уровень своей компетентности в этой области и уровень, где кончаются уже просто теоретические рассуждения и начинаются реальные секреты».

Сколько всего людей проходит по уголовному делу, пока неясно, но скандал уже стоил должности директору исследовательско-аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрию Пайсону. Он подал в отставку вскоре после того, как у него прошел обыск. В уголовном деле он имеет статус свидетеля.