У жителя Карелии забрали права из-за диагноза

Мужчина страдает алкогольной зависимостью и совершил преступление в состоянии опьянения.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, проверка показала, что житель Кондопожского района с 2011 года состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя средней стадии».

За это время гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртного в запрещенных местах, а в 2018 году был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое совершил в состоянии опьянения.

При этом у него имеется водительское удостоверение на право управление транспортными средствами категории В и С.