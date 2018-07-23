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У жителя Карелии забрали права из-за диагноза
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

У жителя Карелии забрали права из-за диагноза 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Мужчина страдает алкогольной зависимостью и совершил преступление в состоянии опьянения.
Как сообщили в прокуратуре Карелии, проверка показала, что житель Кондопожского района с 2011 года состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя средней стадии».
За это время гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртного в запрещенных местах, а в 2018 году был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое совершил в состоянии опьянения.
При этом у него имеется водительское удостоверение на право управление транспортными средствами категории В и С.
Прокуратура района предъявила в Кондопожский городской суд исковое заявление о прекращении в отношении водителя действия права на управление транспортными средствами и признании недействительным его водительского удостоверения. Суд удовлетворил требование прокуратуры.
По материалам: ptzgovorit.ru
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