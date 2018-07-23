Военный советник и ученый: легендарный генерал Махмут Гареев отмечает 95-летие

23 июля исполнилось 95 лет старейшему военнослужащему России — главе группы Генеральных инспекторов Минобороны России , генералу армии Махмуту Гарееву . В канун юбилея корреспондент «ВМ» встретился с дуайеном офицерского корпуса в его рабочем кабинете на Знаменке, 19.

Генерал армии Гареев принял нас в своем кабинете на Знаменке, 19 — где уже лет 80 заседает группа Генеральных инспекторов. Обычно ими становятся высшие офицеры (не ниже генерал-полковника), чей возраст не позволяет занимать командные и штабные должности. Но опыт и здоровье не велят просто сидеть на пенсии. В СССР младшие офицеры часто называли это подразделение — с завистью, не без того — «райской группой». Но жизнь генерала, особенно, ее начало, райской никак не назвать.

КУРСАНТ С ЛИЧНОЙ ЛОШАДЬЮ

Еще в Челябинске старуха-соседка, которую в заводском районе 1920-х годов считали ведьмой, предсказала, что одного из восьмерых детей пожилого рабочего, а затем агронома Ахмета Гареева ждет жизненный успех. И указала на Махмута, среднего сына, ничем еще не выделившегося среди братьев. Голод в Поволжье и на Урале 1931 года заставил семью Гареевых сняться с места и переехать в Узбекистан

— Помните книгу «Ташкент –город хлебный»?, — спросил генерал. — Первым поехал старший брат, он прямо на вокзале в Ташкенте купил лепешку, нарвал с деревьев айву, урюк, завернул в нее и съел. А папе написал «приезжайте, здесь можно жить без денег».

Иссушенные старческие кисти, увитые многочисленными венами, беспокойно сжались в кулаки. Тяжело вспоминать голод, пережитый в раннем детстве. И школу, где в первом классе пришлось учиться на узбекском языке, а потом уже на русском. Дома говорили на татарском. Потом пришлось переехать всем семейством в Киргизию , затем в Башкирию , позже опять вернуться в Узбекистан, в Карши

— Я прочел в газете, что в Ленинабаде (Ходжент) есть планово-экономический техникум и начал там учиться в 1940-м, — вспоминает Гареев. — Год проучился. Но вообще я с детства читать любил и все больше на военную тему. Мы тогда жили героикой гражданской войны.

В мае 1941 Гареев стал курсантом Ташкентского пехотного училища.

— С апреля-марта начали учиться, — вспоминает Махмут Ахметович. — Уклон был артиллерийско-пулеметный, хотя училище и пехотное. А у каждого курсанта свой конь был.

Ему предстояло учиться три года, но война сократила этот срок до полугода: уже в ноябре младший лейтенант Гареев был назначен комвзвода в той же Средней Азии. Как сейчас вспоминает генерал, знаменитая впоследствии 316-я дивизия генерала Панфилова формировалась там же, многие его однокурсники попали служить в нее. Но не он.

Черед Гареева попасть в горнило битвы за Москву пришел позже, когда основные ее фазы прошли и Западный фронт наступал в направлении Вязьмы Ржева . А до весны 1942 года он осваивал военные премудрости на Высших курсах усовершенствования командного состава пехоты «Выстрел». Так что, у 19-летнего лейтенанта с самого начала практической офицерской карьеры было, по сути, три образования за плечами. Напомню, из-за убыли в пехоте очень многие командиры взводов и рот в те годы назначались из сержантов-горожан с образованием десять, а то и восемь классов.

КОГДА ПЕХОТЕ ТЯЖЕЛО

— Сначала нас привезли в Чернышевские казармы в Москве, в резерв управления кадров фронта, — вспоминает Гареев. — Назначение дали командиром взвода в 120-ю отдельную стрелковую бригаду, она находилась под Медынью. Шли пешком 50 километров, пока взрывы не услышали и стрельбу. Встреченный раненный старшина сообщил, что в батальоне не осталось ни одного офицера, пришлось сразу принять командование батальоном. И до конца недели, пока не прислали капитана. Он меня поставил на первую роту. А взводом так и не дали покомандовать…

В ротах во время летних боев на Западном фронте 1942 года было по 30-40 человек, не более. Задача перед армией стояла такая: сковывать противника настолько, чтобы он не мог отправить на Волгу, где разворачивались бои за Сталинград, ни одного полка.

— Весна и осень для пехоты — самое тяжелое время, — говорит генерал армии. — Лежишь на мокрой земле, подтаявшем снегу, а подняться нельзя — стрельба. Мне приходилось выделять бойцов, чтобы они из блиндажей в траншеи и штурмовые ходы печки-буржуйки. Иначе все бы умерли от холода и болезней. Первое ранение он получил там же, под Калугой , в мякоть левой кисти. На ребре старческой руки и сейчас выделяется темное пятно выходного отверстия. Упрямый офицер рану не обработал, остался в строю и в результате полтора месяца провел в госпитале — хотели ампутировать. «Я портил врачам все показатели», шутит Гареев. Будущий генерал армии остался бы без руки, если б не пожилая санитарка, которая рано утром помогла ему сесть в санитарный эшелон. Чуть позже он получил и первый орден — Красной звезды по итогам московской наступательной операции и в связи с ранением.

Кстати, генерал честно признался: в войну начальники разных рангов представления к наградам в первую голову старались писать на тех, кто рядом с ними, а не на погибших или отправленных в тыл с ранением. Да и терялись часто наградные листы в вышестоящих штабах. Так что, очень и очень многие, кто совершил подвиг так ничего и не получили. Только потому, что временно убыли из части.

ОФИЦЕР-«ОПЕРАТОР»

Весь 1943 год начальник штаба батальона, а затем комбат в 50-й отдельной лыжной бригаде Гареев провел в тяжелейших боях под Ржевом и Великими Луками. А вот в январе 1944 молодому комбату «улыбнулось» военная удача: его немалое по военным меркам образование, огранённое тактическим опытом, было замечено командованием 33-й армии. Комбата назначили начальником оперативного отделения 36-й стрелковой бригады.

За тот год он был еще дважды переведен с повышением в оперативные отделы других фронтов, пока не оказался старшим помощником начальника оперотдела штаба 5-й армии.

Это — должность для полковника, а не для 21-летнего капитана. Оперативные отделы соединений предназначены для того, чтобы превратить стратегический замысел командования в последовательность тактических и логистических решений. До революции, например, этим занимались исключительно офицеры, окончившие Академию Генерального штаба

Армия сражалась в Белоруссии , затем в Восточной Пруссии, то есть, уже немецкой территории. Там пришлось столкнутся с таким уровнем обороны противника, с которым Красная Армия до тех пор не сталкивалась. Как отмечают военные историки, при анализе приказов 33-й и 5-й армий обнаружилось, что генералы учитывали многие предложения офицера Гареева по тактике боевых действий в укреплённых населённых пунктах.

— Это только нескольких специалистов по планированию, кто за них все детали продумывал и рисовал, командующие (армиями и фронтами, — «ВМ») держали возле себя, — объяснил генерал, как жилось ему в такой высокой должности. — А остальные офицеры-«операторы» не вылезали с передовой. Комполка реже на своих передовых бывал, чем операторы из штаба армии: надо было помочь, подтолкнуть, все время решать какие-то тактически проблемы. И еще: это — до сих пор не извлечённый урок: мы и в последующие годы, перед тем как начать что-то, недостаточно хорошо изучали театр боевых действий!

Во время одного из таких вот выездов на передовую офицер-оператор Гареев был ранен в голову и вдобавок контужен. Впрочем, это не помешало ему после выписки из госпиталя победно завершить войну в Восточной Пруссии (сейчас — Калининградской области , — «ВМ»). День Победы, как признавался сам Гареев, он встретил в эшелоне, в котором 5-я армия ехала из Восточной Пруссии на Дальний Восток. Им предстояло сражаться с Японией . В те месяцы армией командовал Николай Крылов , впоследствии — маршал Советского Союза и член ЦК КПСС в 60-х годах.

«ЛЮБИМЫЙ» ОРДЕН

Генерал армии Гареев старческими руками неловко приподнимает наградные планки на современной повседневной форме, которая ему не идет. Какая-то она недостаточно солидная для легенды Вооруженных сил. Но Гареев носит ту же форму, что и министр обороны. Генерал смотрит на планку ордена Александра Невского — младшего из советских полководческих орденов и, чувствуется, самого дорогого ему лично.

— Я лично был послан командованием армии в Манчжурии для спасения 84-й кавалерийской дивизии, которая обеспечивала продвижение армии и оказалась в окружении, — вспоминает он. — Сумел вывести дивизию из окружения без потерь и за этот подвиг был награждён орденом Александра Невского. А второй орден Александра Невского мне уже в этом году вручил президент Путин этой весной, но это уже другая награда, правительственная.

Добавим, что и орден этот, несмотря на схожее название, с другим статутом: если учрежденный в годы войны «Невский» был боевой наградой, то Невский нашего времени во многом повторяет статут имперского ордена — это награда чиновников самого высокого ранга, как военных, так и гражданских. А также заслуженных академиков и народных актеров. Всего генерал Гареев за годы службы был награжден девятнадцатью орденами и десятками медалей. Причем, два Красных знамени из трех он получил именно в годы Отечественной войны.

ВОЕННЫЙ СОВЕТНИК И ВОЕННЫЙ УЧЕНЫЙ

Практически сразу по окончании войны с Японией, когда 5-ю армию у генерала Николая Крылова принял генерал Никанор Захватаев, молодой офицер-оператор Гареев был направлен в Китай , где участвовал в становлении Народно-Освободительной армии Китая (НОАК). В 1947 году в этой командировке его свалил тяжелый брюшной тиф.

По выздоровлении талантливый подполковник получил направление в Военную Академию Фрунзе , которую и закончил в 1950 с золотой медалью. Кстати, Академию Генштаба спустя семь лет он также окончил с золотой медалью. С Гареевым вместе в Академии Фрунзе учился будущий начальник Генштаба ВС СССР маршал Николай Огарков , единственный, кто в 1979 году до последнего убеждал руководство страны не отправлять контингент в Афганистан . Кстати, генерал Гареев признался «ВМ», что ценит из покойных военачальников выше всех не тех, кто выковал Победу, а своих коллег — маршалов Огаркова и Ахромеева.

В 1950-м Гареев был направлен в Брест, в Белорусский военный округ на должность начальника штаба полка, а после службы в качестве офицера штаба округа он стал начальником штаба дивизии, на базе которой проводились многие опытные учения по новым вопросам применения войск. Затем он последовательно занимает должности командира дивизии, начальника штаба армии, начальника штаба Уральского военного округа. В 1987 году генерал Гареев был назначен заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ, руководил научной работой (он — доктор военных и доктор исторических наук) и оперативной подготовкой Вооруженных сил. В 1989-1990 годах, после вывода войск «из-за речки» Гареев — главный военный советник президента Республики Афганистан (ДРА) Наджибуллы.

— Я там еще и контузию получил, — вспоминает он. — Снаряд упал рядом с бронированным УАЗом, это было на окраине Кабула . Неудивительно и обидно, что ДРА так быстро проиграла оппозиции: после ухода 40-й армии страна осталась без военной техники и без войсковой разведки. Спасти можно было бы только артиллерийскими и авиационными ударами, тогда наступление оппозиции можно было остановить. Генерал Махмут Гареев за свою жизнь создал свыше двухсот научных трудов. Среди них «Тактические учения и маневры», «Общевойсковые учения», «Афганская страда», «Военная наука», «Неоднозначные страницы войны», «Если завтра война», «М. В. Фрунзе — военный теоретик». Научный вклад генерала предопределил его избрание президентом Академии военных наук

— Сейчас вот ведут борьбу с фальсификацией истории той войны, — говорит о наболевшем генерал армии Гареев. — Это везде очень трудно продвигается. Вот создали комиссию Нарышкина. Ну, он — старый разведчик и вернулся теперь на свое место (после Администрации президента Госдумы , — «ВМ»). Но там нет ни одного ветерана войны! А РВИО Мединского? Тоже воюют с фальсификацией, но там-то вообще нет ни одного военного! Тем более, ни одного ветерана.

Возмущение 95-летнего генерала мы поняли не сразу. Неужели Гареев намерен еще и на этом фронте вновь потрудиться? Ведь его Академия военных наук выпускает брошюры по поводу важности борьбы с фальсификацией военной истории. Просто не привыкли люди его поколения находится в стороне от больших дел, пока голова работает и болезни в могилу не свели. Не то воспитание, другая, завидная, жизненная закалка. СПРАВКА

В разные годы в группу входило от 30 до 40 бывших военачальников, практически все Маршалы Советского союза, все Маршалы родов войск СССР и генералы армии, жившие в то время и уволенные с высоких постов по возрасту. Для многих служба в Группе была предпоследней строкой в биографии. Группу генеральных инспекторов разогнал в 1992 году президент Борис Ельцин