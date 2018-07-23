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Житель Казани первым из россиян стал «Википедистом года»
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Житель Казани первым из россиян стал «Википедистом года» 

ТАСС 38 минут назад
Фото: Реальное время
КАЗАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Представитель России впервые получил статус «Википедиста года», в этом году им стал Фархад Фаткуллин из Татарстана. Об этом на церемонии закрытия международной конференции «Фонда Викимедиа» «Викимании-2018» в Кейптауне (ЮАР) сообщил основатель «Википедии» Джимми Уэйлс.
"Фархад энергично ведет общественную работу среди сообществ региональных языков России, выходя далеко за пределы его родного татарского языка. Он также свободно владеет английским языком, что, наконец, позволило ему выстроить мост между этими общинами и более масштабным движением после многих лет изоляции", — сказал он, отметив, что победитель этого года привержен задачам сообщества «Википедии».
"Википедия" — это справочник в сети интернет, содержащий более миллиона статей на русском языке. Составлять и редактировать статьи в «Википедии» может каждый желающий. Владелец сайта, как сообщает сама «Википедия», — некоммерческая организация США «Фонд Викимедиа».
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