Житель Казани первым из россиян стал «Википедистом года»

"Фархад энергично ведет общественную работу среди сообществ региональных языков России, выходя далеко за пределы его родного татарского языка. Он также свободно владеет английским языком, что, наконец, позволило ему выстроить мост между этими общинами и более масштабным движением после многих лет изоляции", — сказал он, отметив, что победитель этого года привержен задачам сообщества «Википедии».