Куряне вошли в финал конкурса «Наследники традиций»

Участие в мероприятии примут представители 43 регионов России

Подведены итоги отборочного заочного тура III Всероссийского детского фестиваля «Наследники традиций». Определены финалисты в номинациях: «Декоративно-прикладное творчество» — 73 участника, «Фольклор» — 112 участников, «Народный костюм» — 22 участника, «Традиционное судостроение» — 14 участников, и «Образовательный бренд территории» — 8 участников.

Мероприятие пройдёт с 23 по 26 августа на территории Вытегорского района Вологодской области в образовательном центре — кадетская школа «Корабелы Прионежья».