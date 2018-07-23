Куряне вошли в финал конкурса «Наследники традиций» 

Участие в мероприятии примут представители 43 регионов России
Подведены итоги отборочного заочного тура III Всероссийского детского фестиваля «Наследники традиций». Определены финалисты в номинациях: «Декоративно-прикладное творчество» — 73 участника, «Фольклор» — 112 участников, «Народный костюм» — 22 участника, «Традиционное судостроение» — 14 участников, и «Образовательный бренд территории» — 8 участников.
Участвовать в очном туре будут представители 43 субъектов Российской Федерации: Курская область. Алтайский край, Архангельская область, Белгородская область, Вологодская область, Ивановская область, Кабардино— Балкарская республика, Калужская область, Камчатский край, Костромская область, Красноярский край, Курганская область, Ленинградская область, Липецкая область, Москва, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Крым, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия) , Республика Татарстан, Республика Хакасия, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Хабаровский край, Челябинская область, Чеченская республика, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ярославская область.
Мероприятие пройдёт с 23 по 26 августа на территории Вытегорского района Вологодской области в образовательном центре — кадетская школа «Корабелы Прионежья».