Марийские спасатели за выходные нашли трех заблудившихся в лесу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл — РИА Новости . Марийские спасатели трижды выезжали на поиски в лес в минувшие выходные и нашли троих заблудившихся, сообщает Марийская аварийно-спасательная служба.

Сообщается, что в субботу в 22:40 в Волжскую аварийно-спасательную группу поступил сигнал от женщины о том, что ее сестра ушла гулять по лесу и заблудилась. Сначала родственники искали ее своими силами, но безрезультатно. Как оказалось, заблудилась жительница города Кемерово 1961 года рождения, приехавшая в гости к родственникам. На место поисков выдвинулась Волжская аварийно-спасательная группа. Женщину нашли примерно в двух километрах от трассы в 4 часа утра и довезли до дома.

В воскресенье в 6:45 в службу спасения сообщили, что в Юринском районе вблизи реки Курман в лесном массиве заблудился мужчина 1960 года рождения. Он уехал в лес за грибами, позже сообщил жене, что находится на нефтепроводе, а его мопед сломался, после чего связь с ним оборвалась. На место поисковых работ выдвинулась Юринская аварийно-спасательная группа, которая вскоре обнаружила мужчину.

В этот же день в 21:30 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о женщине 1967 года рождения, ушедшей в лес за черникой. На поиски выдвинулась оперативная группа Юринского аварийно-спасательного формирования. Женщину нашли в 00:50.