Новосибирские общественники подозревают холдинг в загрязнении земель

Представители новосибирской «Авто-мото ассоциации» и местные гражданские активисты провели автопробег по селам Маслянинского района. Его целью было исследование состояния дорог, на которое жалуются местные жители.

В инспекции дорожного покрытия было задействовано 15 автомобилей. Активисты побывали в селах Елбань, Малая Томка, Борково, Пеньково, Барсуково, Никоново. Участники автопробега, по их словам, опросили около 100 местных жителей.

«Жители чаще всего жаловались не столько на дороги, сколько на экологию. В каждом селе нас ждали десятки людей, которые говорили: мол, что там эти дороги, ямы по лесам объезжать будем, а вот загрязнения земель — это беда. Из окрестных полей и лесов пропала дичь. Мужики перестали даже ходить на зайца и птицу. Из чистейших некогда салаирских рек пропал хариус. Рыбалка и охота для селян — не то же, что для городских. Это не только досуг, но и промысел, способ выживания», — рассказал Sibnovosti.ru один из организаторов акции Алексей Носов

По его словам, жители Маслянинского района считают, что вред экологии наносит агрохолдинг «Сибирская нива», который якобы обрабатывает поля химикатами и вывозит фекальные отходы. В связи с этим, общественники приняли решение провести анализ почвы и воды в аккредитованной лаборатории. Кроме того, Алексей Носов сообщил о жалобах местных жителей на то, что, якобы, районная администрация оказывала на них давление, предлагая продать землю.

«Все эти заявления нам еще предстоит проверить, но уже сейчас понятно, что на карте области появился новый очаг социальной напряженности», — заявил гражданский активист.

Помощник исполнительного директора «Сибирской нивы» Ольга Ломаева сообщила, что в компании не согласны с обвинениями общественников, однако тактику реагирования в холдинге еще не выбрали.

«Не могу сейчас сказать, что мы будем что-то предпринимать. Но и сказать, что ничего предпринимать не будем, я тоже не могу», — заявила Sibnovosti.ru госпожа Ломаева.