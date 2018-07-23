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Завершился отборочный этап конкурса скорочтения «Книжное ГТО»
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Завершился отборочный этап конкурса скорочтения «Книжное ГТО» 

Волга Ньюс 51 минуту назад
Определены финалисты конкурса — самые быстрые чтецы области. Со списком финалистов можно ознакомиться в группе мероприятия во «Вконтакте», а также на сайте библиотеки.
Напомним, конкурс стартовал 9 апреля 2018 года. За это время в отборочных турах приняли участие более 1000 человек из 18 муниципальных образований Самарской области. Лучшие из них дошли до финала — 154 человека. Именно они сразятся за звание самого быстрого чтеца в своей возрастной категории в сентябре, в День города.
Интересно отметить, что самая многочисленная категория участников — учащиеся 2-5 классов.
Финал пройдет 9 сентября на площадке перед центральным входом Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).
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