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Власти разных стран поддерживают возрождение гражданской сверхзвуковой авиации
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Власти разных стран поддерживают возрождение гражданской сверхзвуковой авиации 

РЖД-Партнер 50 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Власти разных стран поддерживают возрождение гражданской сверхзвуковой авиации, несмотря на экономические проблемы и противодействие экологов, сообщает "Коммерсант".
Согласно статье, тема сверхзвуковых пассажирских полетов стала одной из главных во время аэрокосмического салона «Фарнборо 2018».
Наиболее активными сторонниками сверхзвуковых коммерческих перелетов оказались Boeing и Lockheed, а также американские стартапы Boom и Spike, отмечает «Ъ» со ссылкой на The Wall Street Journal (WST). Компании уже подготовили концепции.
В России в январе 2018 года президент Владимир Путин предложил сделать пассажирскую версию сверхзвукового бомбардировщика Ту-160. Практически сразу чиновники представили бизнес-план. Как выяснил тогда «Ъ», новый самолет может в итоге оказаться штучным бизнес-джетом стоимостью до €150 млн  Cверхзвуковой пассажирский самолет пытались создать в Европе и США с конца 1950-х годов. В СССР работа над созданием такого самолета началась в начале 1960-х. До массового производства и коммерческого использования дошли только два проекта — российский Ту-144 и французско— британский Concorde.
Ту-144 выпускался на Воронежском авиационном заводе (ныне — ПАО «ВАСО», входит в ОАК). Всего с 1972 по 1984 г. было произведено 17 серийных машин, с 1977 года эксплуатантом машин был "Аэрофлот". Коммерческое использование Ту-144 продолжалось всего семь месяцев, после после катастрофы опытного экземпляра Ту-144Д самолет был снят с коммерческой эксплуатации.
Самолет Concorde был снят с коммерческой эксплуатации авиакомпанией Air France также после катастрофы 25 июля 2000 года при вылете из аэропорта «Шарль де Голль» (погибли 113 человек).
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