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53-летняя Алена Апина предстала перед поклонниками с глубоким декольте
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53-летняя Алена Апина предстала перед поклонниками с глубоким декольте 

Teleprogramma.pro 53 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
В свои 53 года Алена Апина продолжает заниматься творчеством. И хотя былая слава уже позади, у артистки остались преданные поклонники, которые внимательно следят за работой артистки.
Апина же записывает новые песни, а также снимает клипы. Примечательно, что в последнее время артистка предпочитает снимать откровенные видео, которые вызывают резонанс в обществе. При этом артистка не стесняется своего тела и то и дело публикует в микроблоге откровенные снимки, на которых предстает в весьма фривольных нарядах.
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«Булгаковская Маргарита»: 53-летняя Алена Апина похвасталась роскошным декольте и в очередной раз удивила поклонниковПоследнее время звезду 90-х постоянно подвергали критике за усталый вид. Однако на днях Алена Апина доказала, что может выглядеть очень свежо и молодо. Она опубликовала фото, которое удивило ее поклонников. Накануне Алена вновь решила порадовать поклонников смелой фотографией и выложила кадр, на котором позирует в одной рубашке и демонстрирует глубокое декольте. Фотографию сразу же принялись обсуждать поклонники. Большинство пользователей пришли к выводу. что Апина прекрасно выглядит. Уже в августе ей исполнится 54 года, но артистка смогла сохранить формы.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1829239815451966225_1757700757"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
«Очаровательная женщина», «Вы в хорошей форме», Восхитительно!, «Красивая грудь, как у молодой девочки», «Красивое фото получилось», — писали в комментариях поклонники.
Впрочем, были и те, кто вновь раскритиковал Алену за излишнюю откровенность. По мнению подписчиков, Апина уже вышла из того возраста. когда уместно выкладывать столь смелые снимки.
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