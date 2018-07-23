53-летняя Алена Апина предстала перед поклонниками с глубоким декольте

В свои 53 года Алена Апина продолжает заниматься творчеством. И хотя былая слава уже позади, у артистки остались преданные поклонники, которые внимательно следят за работой артистки.

Апина же записывает новые песни, а также снимает клипы. Примечательно, что в последнее время артистка предпочитает снимать откровенные видео, которые вызывают резонанс в обществе. При этом артистка не стесняется своего тела и то и дело публикует в микроблоге откровенные снимки, на которых предстает в весьма фривольных нарядах.

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«Булгаковская Маргарита»: 53-летняя Алена Апина похвасталась роскошным декольте и в очередной раз удивила поклонниковПоследнее время звезду 90-х постоянно подвергали критике за усталый вид. Однако на днях Алена Апина доказала, что может выглядеть очень свежо и молодо. Она опубликовала фото, которое удивило ее поклонников. Накануне Алена вновь решила порадовать поклонников смелой фотографией и выложила кадр, на котором позирует в одной рубашке и демонстрирует глубокое декольте. Фотографию сразу же принялись обсуждать поклонники. Большинство пользователей пришли к выводу. что Апина прекрасно выглядит. Уже в августе ей исполнится 54 года, но артистка смогла сохранить формы.

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«Очаровательная женщина», «Вы в хорошей форме», Восхитительно!, «Красивая грудь, как у молодой девочки», «Красивое фото получилось», — писали в комментариях поклонники.

Впрочем, были и те, кто вновь раскритиковал Алену за излишнюю откровенность. По мнению подписчиков, Апина уже вышла из того возраста. когда уместно выкладывать столь смелые снимки.