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В Петербурге в I полугодии в полтора раза выросли продажи новостроек
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В Петербурге в I полугодии в полтора раза выросли продажи новостроек 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 23 июл — РИА Недвижимость. Управление Росреестра по Санкт-Петербургу в первом полугодии 2018 года зарегистрировало 38,4 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), что на 50% больше в сравнении с первым полугодием прошлого года, сообщило ведомство.
Кроме того, в Петербурге было зарегистрировано 51,9 тысячи прав собственности на жилье по договорам купли-продажи или мены, что на 17% больше, чем годом ранее, сообщается в пресс-релизе.
Как указывается в нем, управление также за полгода зарегистрировало 36,6 тысячи договоров ипотеки для покупки жилья, что на 69% больше аналогичного периода 2017 года.
Общее количество зарегистрированных прав, ограничений (обременений) прав, сделок в Санкт-Петербурге по итогам первого полугодия 2018 года выросло, по данным ведомства, на 5% — до 307,6 тысячи.
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