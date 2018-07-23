«Между этажами человек провалился». Умереть или переселиться из аварийного жилья в Симферополе

Аварийные дома есть, а программы нет Для столицы республики порядок признания жилого фонда аварийным был утвержден только в 2016 году. В первую адресную программу переселения граждан из аварийного жилого фонда Симферополь попросту не попал.

По информации, представленной заместителем главы администрации города Валерия Гуменюка, в Симферополе аварийными признаны всего семь домов, в то время как в действительности их намного больше. Так, девятиэтажка адресу Мате Залки 1/А на сегодняшний день можно назвать одним из самых аварийных жилых объектов Симферополя. Огромная трещина во всю высоту здания делит его примерно пополам. Чтобы попасть домой, некоторым жильцам приходится перепрыгивать огромный разлом, наскоро заложенный кирпичами и досками. Но несмотря на техническое состояние дома, расселять людей, по их словам, никто не торопится.

В 2017 году на досках для объявлений появились уведомления о том, что городская администрация предписывает жильцам демонтировать аварийное здание — за свой счет, да еще не позднее 10 февраля 2018 года. В документе говорилось, что если собственники не сделают это в указанный срок, то земельный участок под домом будет изъят.

Аналогичные извещения администрация Симферополя направила во все семь домов, которые по документам признаны аварийными. Но после серии публикаций в СМИ, ссылаясь на ошибку чиновников-предшественников, требование все же признали «не совсем обдуманным».

«Любое требование нужно разъяснить. К сожалению, прошлая администрация этого не сделала. Согласно законодательству, жилое помещение в аварийном доме может быть изъято у собственника путем выкупа либо предоставления другого жилого помещения с учетом рыночной стоимости. Жильцам аварийных домов в Симферополе нужно написать ответ в администрацию о том, что у них нет возможности снести или реконструировать дом за свой счет, и тогда они могут оставаться в своей жилплощади, пока администрация не выкупит жилье собственника, или не предоставит взамен альтернативное», — заявил замглавы администрации Симферополя Валерий Гуменюк.

Оправдания и отговорки

После того, как страсти вокруг сноса домов улеглись, выяснилось, что расселять жильцов по-прежнему никто не торопится. Жительница дома по улице Мата Залки 1/А Екатерина Давыдова предпринимала неоднократные попытки решить вопрос с городскими властями.

«У нас недавно был случай, когда между 8 и 9 этажами человек просто провалился. Вызвали МЧС и скорую помощь. Жильцами были написаны заявления в прокуратуру , департамент жилищного хозяйства и эксперту по жилищному надзору. Реакции пока особой нет. Я дважды ходила на личный прием к первому заместителю главы администрации. Надеялась, что перед тем как высылать подобные требование (о сносе дома — прим. «ФедералПресс» ) у них все же есть какое-то решение. Но оно отсутствовало», — рассказывает Екатерина Давыдова.

Жильцы надеялись, что их дом включат в программу переселения в 2018 году, но и в этот раз этого не произошло. По словам Донцовой, администрация Симферополя пытается решить их вопрос в ручном режиме, но пока особых успехов достичь не удалось.

Также она рассказала, что вопросом расселения их дома сейчас занимается Ирина Бойко , первый замглавы симферопольской администрации и Софья Батова, руководитель аппарата. «В городской администрации мне удалось узнать, что они делают все возможное. Мне удалось выяснить, что построить для нас новый дом у администрации возможности нет. Нужны средства и земельный участок. Также нет и „маневренного фонда“, куда можно было временно расселить жильцов», — рассказала Давыдова.

Сползает вся улица

Не вошли в программу переселения и дома по улице Маршала Жукова 33, 35, 37, 39 и 43. Хотя по степени аварийности, со слов жителей, они не уступают зданию на Мате Залки 1/А. Они построены в 80-е годы прошлого века и постоянно страдают от оползневых процессов, так как расположены у обрыва в самой высокой точке Симферополя. Подпорные укрепления частично были демонтированы в 90-е годы, а оставшиеся давно лопнули.

Депутат Госсовета Крыма Юрий Юрьев считает, что проблема программы переселения граждан из аварийного жилья кроется в местных администрациях. «Эти дома не включены в программу капремонта, так как они не признаны аварийными. Но они — в программе капитального ремонта. Парадокс в том, что пока их пытались туда включить, они уже стали аварийными. Теперь нужно переносить из одной программы в другую. Для администрации это куча бумаг — непонятный и сложный труд. Я не удивлюсь, если в ближайшее время проведут тендер по ремонту крыши в доме, который уже рухнул. Уверен, если ничего не изменится, то скоро мы к этому придем», — сказал Юрий Юрьев.

Также он добавил, что симферопольская администрация не способна создать комиссию и привлечь специалистов. «Для того, чтобы войти в программу расселения, необходимо провести обследование, создать паспорт объекта и сделать заключение. На проведение этих мероприятий предусмотрено выделение определенных денежных средств. Чтобы собрать комиссию, горсовет должен провести, собрать, назначить, выделить, оплатить и соответственно включить в программу. А здесь (в Симферополе — прим. „ФедералПресс“) просто некому этим заниматься. К сожалению, такая ситуация не только в Симферополе. Во многих городах и районах аварийные объекты не учтены. Местные администрации о них даже не знают», — добавил депутат.

В то же время, жителей аварийных домов беспокоят последние новости. По данным пресс-службы ГПУ «Крымавтодор», их автопарк пополнился 32-мя единицами спецтехники, переданной в специально организованное отдельное управление, задачей которого будет снос незаконных построек на территории республики.

Жители переживают, что власти могут не дожидаться, пока они снесут свои аварийные дома самостоятельно и посодействовать им в этом вопросе, в то время как о выдаче гражданам положенной им новой жилплощади — забудут.