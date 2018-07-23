Ирина Грудинина отправилась по святым местам

20 июля 2018 года представители Ирины Грудининой получили мотивированное решение мирового судьи по иску о расторжении брака. Как заявила адвокат Грудининой Елена Бойцова, с решением суда сторона согласна и обжаловать его не планирует:

«Брак Грудининых считается расторгнутым с момента вступления решения суда от 16 июля 2018 года в законную силу. Если сторона истца не будет обжаловать решение, то оно вступит в законную силу 16 августа 2018 года».