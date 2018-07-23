Ещё
Ирина Грудинина отправилась по святым местам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ирина Грудинина отправилась по святым местам 

News.ru 50 минут назад
Фото: News.ru
20 июля 2018 года представители Ирины Грудининой получили мотивированное решение мирового судьи по иску о расторжении брака. Как заявила адвокат Грудининой Елена Бойцова, с решением суда сторона согласна и обжаловать его не планирует:
«Брак Грудининых считается расторгнутым с момента вступления решения суда от 16 июля 2018 года в законную силу. Если сторона истца не будет обжаловать решение, то оно вступит в законную силу 16 августа 2018 года».
Несмотря на вполне ожидаемый развод, Ирина Грудинина тяжело переживает расторжение брака. Для того, чтобы успокоиться и духовно восстановиться она уехала в Грузию в паломническую поездку по святым местам.
News.ru: последние новости
Осы атакуют Германию Роскосмос готов сотрудничать с ФСБ по допросам в ЦНИИмаш Сотрудника Роскосмоса обвинили в сотрудничестве с НАТО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам40
Недовольству россиян в соцсетях положат конец626
Загадочная гибель игроков КВН11
Это были их сыновья: захват заложников в Москве60
«Она просто перестала дышать — и все»7
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
03:45
Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву
Общество Новости Москвы
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение