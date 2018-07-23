Карту инвестпроектов Крыма разработают до конца 2018 года

СИМФЕРОПОЛЬ , 23 июля. / ТАСС /. Корпорация развития Республики Крым до конца 2018 года планирует сформировать карту инвестиционных проектов региона. Об этом сообщил в понедельник гендиректор корпорации Николай Сапрунов.

"Работу по наполнению [инвестиционной] карты планируем закончить в текущем году", — сказал он на заседании правительства республики.

По словам Сапрунова, с появлением такой карты инвестор сможет «получить в режиме реального времени информацию о местоположении и статусе объектов недвижимости, земельных участков, наличии свободных мощностей и инфраструктуры».

В пресс-службе корпорации уточнили, что инвестиционная карта будет включать в себя как объекты, требующие бюджетного финансирования, так и площадки, пригодные для реализации частных инвестиционных инициатив.

Сапрунов рассказал, что корпорация «отработала» уже 245 населенных пунктов Крыма — примерно четверть от всего их количества. Он также сообщил, что разработал новую организационную структуру корпорации, количество руководителей в которой сократится вдвое. «Это повысит результативность работы корпорации и снизит расходы на фонд оплаты труда. Процесс реорганизации планируется запустить до 1 августа 2018 года», — сказал Сапрунов.

О корпорации

Корпорация развития Республики Крым создана в 2015 году для «ведения инвестиционной деятельности и целенаправленного привлечения инвестиций в приоритетные секторы экономики региона, а также развития государственно— частного партнерства». Штаб-квартира компании расположена в Симферополе.

В настоящее время корпорация предлагает инвесторам 82 потенциальных инвестиционные площадки, кроме того, осуществляет сопровождение 159 инвестиционных проектов, по которым объем инвестиций составляет 158 млрд рублей.

"В 2017 и первом полугодии 2018 года корпорация осуществила сопровождение и консультирование еще по 184 инвестпроектам, заявленный объем инвестиций по ним составит 55 млрд рублей, количество [планируемых к созданию] рабочих мест — порядка 10 тыс., объем планируемых поступлений в бюджет — более 0,5 млрд рублей в год", — рассказал глава корпорации.