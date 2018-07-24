Экологи Центрального военного округа собрали более 350 тонн металлолома в Арктике 

ТАСС, 24 июля. Экологический взвод Центрального военного округа собрал в этом году более 350 тонн мусора на территории Министерства обороны в городе Норильск Красноярского края. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе округа.
"С момента начала работ 10 июня экологический взвод уже собрал и доставил в места складирования более 350 тонн металлолома с аэродрома Алыкель Норильска (Красноярский край) и из военного городка города Норильска. Всего же в этом году с очищаемой территории военные экологи планируют вывезти 750 тонн мусора", — сказали в пресс-службе.
Подразделение экологов насчитывает 30 человек, а также 10 единиц инженерной и автомобильной техники.
По данным округа, работы по очистке Арктики будут продолжены до конца сентября. «Все военнослужащие экологического взвода тщательно проинструктированы относительно мер безопасности при проведении работ в Арктической зоне, в том числе с применением специального оборудования, предназначенного для резки метала и прессования», — уточнили в ведомстве.
Экологи Центрального военного округа за несколько лет в общей сложности вывезли из Арктики более двух тысяч тонн мусора.
Очистка Арктики от металлолома
Ранее заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что в 2018 году планируется собрать более 3500 тонн металлолома на острове Котельный, острове Врангеля, архипелаге Новая Земля и в Норильске на аэродроме Алыкель, при этом вывезти с островной части Арктики предполагается более 2500 тонн металла.
Булгаков отмечал, что в 2015-2017 годы было очищено 260 га арктических территорий, собрано более 16 тысяч тонн и вывезено на материк более 10 тысяч тонн металлолома. В 2017 году в Арктической зоне собрано более 6058 тонн из более 4400 запланированных, из них более 3300 тонн вывезено.
В 2017 году для очистки Арктики было задействовано 186 военных и десятки единиц специальной техники, а также суда вспомогательного флота ВМФ.