Экологи Центрального военного округа собрали более 350 тонн металлолома в Арктике

"С момента начала работ 10 июня экологический взвод уже собрал и доставил в места складирования более 350 тонн металлолома с аэродрома Алыкель Норильска (Красноярский край) и из военного городка города Норильска. Всего же в этом году с очищаемой территории военные экологи планируют вывезти 750 тонн мусора", — сказали в пресс-службе.

Подразделение экологов насчитывает 30 человек, а также 10 единиц инженерной и автомобильной техники.

По данным округа, работы по очистке Арктики будут продолжены до конца сентября. «Все военнослужащие экологического взвода тщательно проинструктированы относительно мер безопасности при проведении работ в Арктической зоне, в том числе с применением специального оборудования, предназначенного для резки метала и прессования», — уточнили в ведомстве.

Экологи Центрального военного округа за несколько лет в общей сложности вывезли из Арктики более двух тысяч тонн мусора.

Очистка Арктики от металлолома

Ранее заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что в 2018 году планируется собрать более 3500 тонн металлолома на острове Котельный, острове Врангеля , архипелаге Новая Земля и в Норильске на аэродроме Алыкель, при этом вывезти с островной части Арктики предполагается более 2500 тонн металла.

Булгаков отмечал, что в 2015-2017 годы было очищено 260 га арктических территорий, собрано более 16 тысяч тонн и вывезено на материк более 10 тысяч тонн металлолома. В 2017 году в Арктической зоне собрано более 6058 тонн из более 4400 запланированных, из них более 3300 тонн вывезено.

В 2017 году для очистки Арктики было задействовано 186 военных и десятки единиц специальной техники, а также суда вспомогательного флота ВМФ.