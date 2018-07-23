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Более 90 тонн металлолома собрали военные экологи в Арктике
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Более 90 тонн металлолома собрали военные экологи в Арктике 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Экологи Восточного военного округа за месяц работы на острове Врангеля собрали в районе бухты Сомнительная и бывшего аэродрома Звездный более 90 тонн металлолома, сообщает пресс-служба округа.
"Военнослужащие экологического подразделения Восточного военного округа (ВВО) на острове Врангеля с начала работ собрали уже более 2 тысяч порожних бочек — это порядка 65 тонн металла. В то же время разного металлического мусора собрано более 29 тонн. На сегодняшний день готово к отправке на материк 85 тонн металлолома", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в этом году в районе Сомнительной и Звездного подобные работы проводятся впервые. Всего силами военных экологов в текущем году планируется переработать и подготовить к отправке 630 тонн металла.
Остров Врангеля находится в Северном Ледовитом океане, между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Остров входит в состав одноименного заповедника и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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