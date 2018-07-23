Ремонт фасада здания областного правительства обойдется почти 15 млн рублей 

На портале госзакупок объявлен тендер на ремонт здания областного правительства на улице Донского, сообщает Калининград.Ru.
Согласно документации, подрядчик должен выполнить реставрацию кирпичной кладки, а также восстановить штукатурную отделку и очистить поверхность цоколя. Работы должны быть завершены до 25 декабря 2018 года.
Сумма контракта может составить 14,8 миллиона рублей. Имя победителя станет известно 16 августа.
Напомним, здание, в котором размещается правительство Калининградской области, является объектом культурного наследия регионального значения.