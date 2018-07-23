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Ремонт фасада здания областного правительства обойдется почти 15 млн рублей
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Ремонт фасада здания областного правительства обойдется почти 15 млн рублей 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
На портале госзакупок объявлен тендер на ремонт здания областного правительства на улице Донского, сообщает Калининград.Ru.
Согласно документации, подрядчик должен выполнить реставрацию кирпичной кладки, а также восстановить штукатурную отделку и очистить поверхность цоколя. Работы должны быть завершены до 25 декабря 2018 года.
Сумма контракта может составить 14,8 миллиона рублей. Имя победителя станет известно 16 августа.
Напомним, здание, в котором размещается правительство Калининградской области, является объектом культурного наследия регионального значения.
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