Прошлая неделя выдалась богатой на новости

В третьем чтении принят закон о едином налоговом платеже. Имущественные налоги можно будет оплатить одним переводом в бюджет, а налоговики сами зачтут внесенные средства в счет уплаты имущественных налогов. Платеж можно будет совершить в том числе и в МФЦ, в которых создадут механизм приема подобных переводов. Комиссии при этом не будет.

С 1 августа ФНС РФ запустит новый сервис «Прозрачный бизнес». С помощью новой службы прямо на сайте налоговиков предприниматели смогут проверить контрагентов, узнать сначала о налоговых режимах и численности сотрудников, а позже база данных «Прозрачного бизнеса» пополнится новыми данными, некоторые из которых раньше были налоговой тайной.

Депутаты, заботясь о здоровье сограждан, приняли в первом чтении законопроект, позволяющий работникам взять оплачиваемый выходной для прохождения медосмотра. Ко второму чтению число таких выходных увеличится до двух, а брать его можно будет не раз в три года, а ежегодно.

В финальном чтении одобрен закон о совместных завещаниях. Теперь граждане, состоящие в браке, могут совместно составлять завещания и вдвоем решать, кому после их смерти достанется имущество. Наследственные договора определят порядок перехода вещных прав на наследство к наследникам, упомянутым в завещаниях — как в совместных, так и привычных единоличных.

КС РФ оценит, насколько соответствует главному закону страны запрет на руководящие должности, если фирму кандидата ликвидировали за долги перед бюджетом. Под действие этой нормы попал новоизбранный глава одного района. Теперь он не может ни получить ЭЦП, ни зарегистрироваться на портале госзакупок — словом, не может исполнять свои прямые обязанности.

Суды первых трех инстанций фактически узаконили однодневки. Рассматривая дело о правомерности вычетов по НДС, судьи решили, что осмотрительность по отношению к контрагентам должны проявлять не налогоплательщики, а налоговая, решившая зарегистрировать юрлицо. Если фирма поставлена на учет, то это, по мнению судей, свидетельствует о том, что заключать с ней сделки безопасно. Свое решение суды аргументировали тем, что инспекция — единственный участник правоотношений, которая может контролировать соблюдение юрлицами налогового законодательства.