Самара стала пятым городом по посещаемости фан-зон во время ЧМ-2018 

Площадь Куйбышева в дни фестиваля болельщиков посетили 600 тысяч человек. Центр 63 региона вошел в число самых популярных городов мундиаля среди болельщиков. Рейтинг составлен на основе количества посетителей фан-феста во всех 11 городах-организаторах ЧМ-2018. По данным аналитического агентства ТурСтат, фан-зону в Самаре посетили 600 тысяч болельщиков, что позволило городу подняться на пятую строчку топа. С большим отрывом от соперников в рейтинге лидирует Москва. Столичный фестиваль болельщиков у главного корпуса МГУ на Воробьёвых горах насчитал почти два миллиона гостей. Следом идет Санкт-Петербург с 1,3 млн болельщиков. Казанскую фан-зону посетили почти 740 тысяч человек, а фестиваль в Нижнем Новгороде — более 600 тысяч. Последний ненамного обогнал Самару, где за трансляцией матчей чемпионата мира по футболу с площади Куйбышева в общей сложности наблюдали шесть сотен тысяч гостей. Фан-фест в Волгограде посетило почти такое же количество человек. Сочи и Ростов-на-Дону собрали по полмиллиона болельщиков. Саранскую фан-зону посетили 400 тысяч гостей, Калининград — 385 тысяч. Меньше всего фанатов побывало на фестивале болельщиков в Екатеринбурге — 310 тысяч человек. К слову, недавно народное голосование в социальных сетях определило самые популярные города для ностальгического туризма после ЧМ-2018. Самара вошла в топ-5 городов, куда гости мундиаля хотели бы вернуться в первую очередь.
Фото: ТРК «Губерния»