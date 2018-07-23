«С ноги на голову». Забавные ошибки выпускников с ЕГЭ-2018 по русскому языку

И всё же школьники удивили. Примеры подсказала председатель предметной комиссии по русскому языку, завкафедрой языкового и литературного образования Челябинского института повышения квалификации (ЧИППКРО) Татьяна Соловьёва

Страсть как любит Родину

«Русский язык это серьёзный предмет, который нужно изучать в комплексе. Например, недостаточное владение фонетикой даёт сбои в орфографической грамотности. В этом году мы отметили ошибки, которых не было в прошлые годы: черезвычайно и мысыль — как говорят, так и пишут.

Многие по-прежнему не могут дать определение понятиям. «Подвиг — это нечто большее и меньше, как и всё в нашей жизни». «Любовь — бывает разная, бывает к природе, к Родине или к чтению».

Мы видим отсутствие начитанности. У детей вместо начитанности наслышанность какая-то. И выстраивая аргументы, они делают ссылки на комиксы, компьютерные игры и даже на несуществующие произведения. «О. Генри „Дары волков“ (а не волхвов)», или в этом году многие дети ссылаются на произведение «Дед Мазай», правда, у Некрасова «Дедушка Мазай». Ещё пишут русско-народное произведение «Дед Мазай». Я впервые о таком слышу.

Не хватает детям фоновых знаний, мне иногда кажется, что они не изучают историю, раз не сдают. Поэтому в сочинениях Тарас Бульба , оказывается, защищал Золотую Орду, в другом сочинение пишут, что он боролся со Шведами (с большой буквы). В «Войне и мире» солдаты возвращаются с Куликовской битвы, Павлик Морозов сдал свою семью фашистам, Дантес оскорблял жену Пушкина, поэтому Пушкин вызвал его на дуэль.

Я уже не говорю, о том, что неправильно употребляют имена авторов. В конце отрывка пишется (по Паустовскому, по Искандеру — в дательном падеже). И дети пишут: «в своем тексте Ф. Искандеру… ». В этом году было: «произведение написано Львым Толстым», «Сент-Зюпери».

Выпускник должен быть взрослым человеком, он аттестат зрелости получает. Должен следить и за своим речевым поведением (стилистическими ошибками):

«Солдат стоит на ночном шухере», «мы с подругой шарились по магазинам», «один мой знакомый страсть как любит Родину».

Часто выпускники используют слова, значение которых либо не знают, либо понимают неверно:

«Доктор пошёл на совокупление со своей совестью». Сочинение — не диктант, можно ведь выбрать другой вариант слова. Это речевая небрежность, неуважение к себе и языку и экспертам.

Красиво говорить не запретишь

Часто выпускник хочет говорить красиво: «Белый снег накрыл землю, как жених невесту». «Муж любит жену, жена любит мужа — это горе они пронесли через всю жизнь». «Перевернуть жизнь с ноги на голову».

Пренебрежение лингвистикой как основой правильной речи приводит к грамматическим ошибкам: «Жадливость», «Никто не предложил ему помощи, что говорит о чёрствости их души».

Есть такой критерий оценки сочинений, как этические ошибки — их немного, всего 1,5%. К примеру: «да у нас стране все воры».

В этом году снизили балл в такой работе, где школьник написал: «Я согласен с мнением автора и попробую закрепить эту идею в вашем сознании».

И всё же в 2018 году ошибок стало меньше. Лишь 34% выпускников написали работу без орфографических ошибок, чуть хуже с пунктуацией. Грамматических ошибок не делают 36% школьников, речевых — не допускают 37%.

Немного о скандалах на ЕГЭ Интересно, что у выпускников накопилось немало претензий к самим проверяющим. Многие открыто высказывают недовольство предвзятостью в оценке такой части экзамена, как сочинение. «Я сдал русский на 73 балла, это очень плохо, — рассказывает выпускник челябинской гимназии №80, стобалльник по географии Евгений Вдовкин. — До того как я узнал результат, я считал себя умным человеком. У меня было 2 ошибки в тесте, а сочинение написано на 14 из 24 первичных баллов.

Оценку снизили из-за того, что я неправильно указал проблему в тексте. Но я увидел другую и доказывал её, аргументированно и логично. Но, видимо, если твоя точка зрения не совпала с точкой зрения проверяющего или с определённым, известным списком проблем, то не видеть тебе сто баллов».

С аналогичной проблемой столкнулись школьники в Свердловской области . Многие получили ноль баллов за эссе в экзамене по английскому языку, потому что не использовали слово «успех», когда в задании их просили раскрыть тему «Ранний выбор профессии как ключ к будущему успеху».

«С проблемой, конечно, будут разбираться, — прокомментировала первый замминистра образования Челябинской области Елена Коузова. — Но нужно сказать, что некоторые задания вполне конкретны, а собственная точка зрения выпускника должна доказываться аргументированно, опираясь на текст. Здесь не требуется фантазий».

«По каждому предмету комиссии получают примерные ответы, направления ответов, — поддерживает Татьяна Соловьёва. — Например, в тексте по русскому языку выделены проблемы и по каждой проблеме сформулирована позиция автора. Так же видимо в английском языке.

Утверждение школьника и его аргументация, которая при этом противоречит позиции автора, не может оцениваться как правильная. Если ученик несколько иначе формулируют проблему, то предметная комиссия ее засчитывает. Но только если это соответствует не внутренним убеждениям выпускника, а тексту, позиции автора».