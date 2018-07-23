Екатеринбуржца, который пропал после того, как его отпустили на выходные из больницы, нашли мертвым

22-летнего Александра Падерина, который пропал 15 июля на Уралмаше, нашли мертвым. Информация об этом появилась в поисковой группе «Прорыв», волонтеры которой занимались поиском молодого человека.

Более подробной информации волонтеры не сообщают. В СУ СК по Свердловской области обещали уточнить информацию. Связаться с мамой Александра пока не удалось.

Ранее мама Александра рассказывала, что его отпустили на выходные из больницы. Вечером 15 июля Саша пошел прогуляться и больше не вернулся, телефон был отключен.