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Екатеринбуржца, который пропал после того, как его отпустили на выходные из больницы, нашли мертвым
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Екатеринбуржца, который пропал после того, как его отпустили на выходные из больницы, нашли мертвым 

e1.ru 56 минут назад
Фото: e1.ru
22-летнего Александра Падерина, который пропал 15 июля на Уралмаше, нашли мертвым. Информация об этом появилась в поисковой группе «Прорыв», волонтеры которой занимались поиском молодого человека.
Более подробной информации волонтеры не сообщают. В СУ СК по Свердловской области обещали уточнить информацию. Связаться с мамой Александра пока не удалось.
Ранее мама Александра рассказывала, что его отпустили на выходные из больницы. Вечером 15 июля Саша пошел прогуляться и больше не вернулся, телефон был отключен.
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