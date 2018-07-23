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В Нижневартовске продолжают строить парковки
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В Нижневартовске продолжают строить парковки 

АиФ Югра 57 минут назад
Фото: АиФ Югра
В Нижневартовске появилась новая парковка на улице Северной. Дополнительный паркинг установили для посетителей окружной детской клинической больницы.
Как сообщает UgraNow, парковка рассчитана более чем на 70 машин. Дополнительные остановочные места появились в связи с развитием учреждения. Изначально при строительстве больницы количества парковочных мест для автотранспорта было достаточно, но на лечение стали приезжать пациенты со всей восточной части региона.
Так, появилась потребность в расширении. В связи с чем из окружной казны были выделены средства на обустройство стоянки.
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