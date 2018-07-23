В Нижневартовске продолжают строить парковки

Нижневартовске появилась новая парковка на улице Северной. Дополнительный паркинг установили для посетителей окружной детской клинической больницы.

Как сообщает UgraNow, парковка рассчитана более чем на 70 машин. Дополнительные остановочные места появились в связи с развитием учреждения. Изначально при строительстве больницы количества парковочных мест для автотранспорта было достаточно, но на лечение стали приезжать пациенты со всей восточной части региона.

Так, появилась потребность в расширении. В связи с чем из окружной казны были выделены средства на обустройство стоянки.