В обстоятельствах смерти подростка в горах под Сочи разобралась прокуратура

Краснодар . 27 июля — Новая Кубань. В Краснодарском крае продолжается расследование трагедии, произошедшей у подножья горы «Фишт». 13-летний житель Новосибирска погиб во время туристического похода. По официальной версии 3 июля «подросток отлучился от группы и потерялся». Поисковая операция велась 10 дней. Тело с гнилостными изменениями было обнаружено сотрудниками Росгвардии 13 июля.

* Стали известны детальные подробности обнаружения тела школьника, погибшего в горах под Сочи

В рамках предварительного следствия проводится судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой установят причины и время смерти.

Обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено учительнице младших классов одной из поселковых школ Гулькевичского района. Ей вменяют следующие факты: не зарегистрировала группу в МЧС , отсутствовали медицинские заключения врачей на участников похода, их страхование от несчастного случая и документация о проведенном инструктаже по технике безопасности.

54-летняя женщина имеет категорию инструктора детско-юношеского туризма и достаточный опыт ведения данной деятельности. Е. был организован туристический кружок при школе, где она работала, разработаны образовательные программы, утвержденные местной администрацией, является лауреатом краевых конкурсов и т.д.

В этой связи возникла необходимость проведения проверки на предмет возможного привлечения к солидарной ответственности за случившееся иных должностных лиц.

Официально установлено следующее: учительница самостоятельно организовала туристический поход по территории Кавказского государственного биосферного заповедника; не уведомила о своих намерениях руководство образовательной организации, органы образования и полиции, не зарегистрировала детскую туристическую группу и ее маршрут в уполномоченных службах спасения края.

Однако подготовка детей проходила на территории школы, в ходе похода использовалось туристическое снаряжение, принадлежащее учебному заведению.

— Ввиду ненадлежащего контроля за работой подчиненных и использованием имущества руководством образовательной организации действия педагога своевременно пресечены не были. — Говорится в официальном релизе прокуратуры Краснодарского края.

В администрация Гулькевичского района вынесено представление с целью устранения выявленных нарушений закона и привлечения виновных лиц к ответственности. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка организаторам детского туристического похода.

Добавим, что «Новой Кубани» стало известно, что директор вышеупомянтой школы, где работает учитель, является депутатом местного совета.

Стоит отметить, что поход проходил по эколого-туристическому маршруту №1, который считается не категорийным и не эксплуатируем. В советское время ответственность за пребывание групп на маршрутах несли уполномоченные ведомства. Кому в данный период вменяется подобная обязанность — остается загадкой.